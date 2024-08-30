Kıbrıs Türk Ticaret Odası’nın 61. olağan genel kurulu yarın yapılıyor

Kıbrıs Türk Ticaret Odası’nın (KTTO) 61. Olağan Genel Kurulu yarın yapılıyor. Kıbrıs Türk Ticaret Odası’ndaki genel kurul 10.00’da başlayacak.
Genel kurulda oda meclis üyelerinin seçimi yapılacak.
Genel kurul toplantısı KTTO’nun sosyal medya hesabından canlı yayınlanacak.
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