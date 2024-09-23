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Kıbrıs Türk Tabipleri Odası başkanlığına Dr. Erol Barçın getirildi

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Kıbrıs Türk Tabipleri Odası XI. Olağan Gelen Kurulu’nda Dr. Erol Barçın oy birliği ile başkan seçildi.

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Kıbrıs Türk Tabipleri Odası başkanlığına Dr. Erol Barçın getirildi
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Kıbrıs Türk Tabipleri Odası 11’inci Genel Kurulu, cumartesi günü yapıldı. Genel Kurula, Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği Başkanı Dr. Dt. Ahmet Özant, Lefkoşa Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Adil Özyılkan ve CTP milletvekili Dr. Sıla Usar İncirli de katıldı.
Genel Kurul’un Divan Başkanlığı’nı Dr. Mustafa Taşçıoğlu, sekreterliklerini Dr. Ali Amca ve Dr. Kemal Kararlı yaptı. Genel Kurul, 44 hekimin katılımıyla oldu.
Genel Kurul’da Kıbrıs Türk Tabipleri Odası Başkanlığı’na tek aday olan Dr. Erol Barçın oybirliği ile seçildi. Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulu seçimleri de genel kurulda yapıldı.
Açıklamaya göre, Oda’nın yetkili kurulları şöyle şekillendi:
Yönetim Kurulu Üyeleri: Dr. Çiğdem Bakkaloğlu, Dr. Deniz Fındık, Dr. Ergün Parlan, Dr. Faika Deniz, Dr. Gözde Ataöv, Dr. Nilüfer Galip Çelik
Yönetim Kurulu Yedek Üyeleri: Dr. Leman Havuzsalim, Dr. Burcu Yağlı Salihoğlu, Dr. Doğaç Erbilen
Denetleme Kurulu Üyeleri: Dr. Erdem Pınar, Dr. Dilek Yazman, Dr. Yonca Morris
Denetleme Kurulu Yedek Üyesi: Dr. Alkan Küçük.
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