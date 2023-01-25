KKTC'nin gözlemci üye olduğu Ekonomik İşbirliği Teşkilatı Dışişleri Bakanları Toplantısı, Özbekistan'da başladı. TC Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu “Kıbrıs Türk perspektifinden hepimiz faydalanmalıyız” vurgusu yaptı

KKTC'nin gözlemci üye olduğu Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (EİT) Dışişleri Bakanları 26. Toplantısı, Özbekistan'ın başkenti Taşkent'te başladı.

Türkiye, Azerbaycan, İran, Pakistan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, Tacikistan, Afganistan ve Türkmenistan'ın üye olduğu Teşkilat'ta, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti gözlemci ülke statüsünde bulunuyor.

TC Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, EİT Bakanlar Konseyi 26. Toplantısı'nda katılımcılara hitap etti.

EİT'nin dış ilişkilerine dikkati çeken Çavuşoğlu, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC), "Kıbrıs Türk Devleti" adıyla EİT'nin 3 gözlemcisi arasında yer aldığını aktardı.

Çavuşoğlu, EİT'nin ortak çalışmalarına yaptığı katkılarda KKTC'nin "en aktif gözlemci" olduğuna dikkati çekerek Kıbrıs Türklerinin 11 yıldır tüm üst düzey EİT toplantılarına katıldığını ifade etti.

KKTC Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu'nun da burada olduğunu belirten Mevlüt Çavuşoğlu, "Kıbrıs Türk perspektifinden hepimiz faydalanmalıyız." dedi.

