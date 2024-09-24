banner913
banner932
UBP PM belli oldu
UBP PM belli oldu
19 0
Klasikler büyük rallide buluştu
Klasikler büyük rallide buluştu
16 0
 
Çatalköy İlkokulu yeni okul binası açıldı
Çatalköy İlkokulu yeni okul binası açıldı
24 0
Yağış miktarları…En fazla yağış Sandallar'a düştü
Yağış miktarları…En fazla yağış Sandallar'a düştü
32 0
İlk ve orta dereceli okullar bugün açılıyor
İlk ve orta dereceli okullar bugün açılıyor
24 0
"CTP, Kıbrıslı Türklerin sesi olacak"
22 0
Renktaş’ların kazananı Esentepe
Renktaş’ların kazananı Esentepe
55 0
banner1032

Kıbrıs Türk Pediatri Kurumu'ndan okul sağlığı sempozyumu

banner1020

Kıbrıs Türk Pediatri Kurumu, çocukların okul ortamında sağlıklı gelişimini desteklemek ve bu konuda farkındalık oluşturmak için okul sağlığı sempozyumu düzenliyor.

banner1045
Kıbrıs Türk Pediatri Kurumu'ndan okul sağlığı sempozyumu
banner971

Kıbrıs Türk Pediatri Kurumu’ndan yapılan açıklamaya göre etkinlik, yarın 09:00-16:00 saatleri arasında Lefkoşa’daki Golden Tulip Otel'de yapılacak.
Sempozyumda, eğitimciler, sağlık profesyonelleri ve akademisyenler, çocuk sağlığının okul ortamında korunması ve geliştirilmesi için yapılması gerekenleri ele alacak. Çeşitli oturumlarda, çocukların fiziksel, zihinsel ve duygusal sağlıklarının korunmasına yönelik önemli konular tartışılacak.
Sempozyumun öne çıkan başlıkları arasında "okul ve alerjik hastalıklar", "çocuklarda obezite - beslenme dostu okul", "okul ve bulaşıcı hastalıklar", "dijital dünyada çocuklarımızın güvenliği", "akran zorbalığı" ve "oyun bağımlılığı" konular var.
Kıbrıs Türk Pediatri Kurumu Başkanı Dr. Ayşe Sayılı Erenel, yaptığı açıklamada, “Çocuklarımızın günlük yaşamlarının büyük bir kısmını geçirdikleri okullarda beden ve ruh sağlıklarının korunmasına yönelik tedbirlerin alınmasına sempozyumumuzun ışık tutmasını hedefliyoruz” dedi.
 
banner979
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.