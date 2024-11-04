Kıbrıs Türk Kızılay, 34. Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Konferansı’na katıldı

Kıbrıs Türk Kızılay, İsviçre'nin Cenevre kentinde 27-31 Ekim tarihleri arasında gerçekleşen Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Hareketi Delegeler Konseyi ile 34. Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Konferansı’na katıldı.



Kıbrıs Türk Kızılay’dan yapılan açıklamaya göre, Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Hareketi Delegeler Konseyi ile 34. Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Konferansı, 177 ülkeden Kızılhaç ve Kızılay derneklerinin temsilcilerinin katıldığı, küresel insani sorunlara yönelik somut çözümler üretme ve yeni iş birliği fırsatları oluşturma amacını taşıyan platforma ev sahipliği yaptı.

Dünyanın en büyük insani yardım ağı olan Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Dernekleri Federasyonu (IFRC) gözlemci üyesi statüsündeki Kıbrıs Türk Kızılay, küresel düzeyde dayanışma ve yardım kapasitesini artırma hedefiyle temaslar gerçekleştirdi.

Kıbrıs Türk Kızılay Başkanı Sezai Sezen liderliğindeki Kıbrıs Türk Kızılay heyeti, konferans süresince uluslararası iş birliklerini genişletmek amacıyla ikili ve heyetler arası görüşmeler yaptı.

Sezen, Türkiye, Pakistan, Gine, Cezayir, Nijerya, Çad, Bahreyn, Suudi Arabistan, Libya, Irak, Azerbaycan, Özbekistan, Kırgızistan, Çin ve Rusya gibi çeşitli ülkelerden Kızılay ve Kızılhaç derneklerinin başkan ve temsilcileriyle görüşerek dayanışma ve iş birliği alanlarını değerlendirdi.

Görüşmelerde, insani yardım, afet yönetimi ve kapasite geliştirme gibi alanlarda ortak çalışma olanakları ele alındı.

Sezen ayrıca, Türkiye'nin BM Cenevre Ofisi Daimi Temsilcisi Büyükelçi Burak Akçapar ve KKTC’nin Cenevre Temsilcisi Büyükelçi Kemal Köprülü ile bir araya geldi.

Sezen, 34. Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Konferansı’nın ardından yaptığı açıklamada, "Kıbrıs Türk Kızılay olarak, dünya genelindeki Kızılhaç ve Kızılay dernekleriyle iş birliği yaparak insani yardım kapasitemizi artırmak, sürdürülebilir destekler sağlamak ve ortak insani hedeflere katkıda bulunmak adına önemli temaslar gerçekleştirdik. IFRC gözlemci üyesi olarak uluslararası arenada tanınırlığımızı artırmak ve ülkemizin insani yardım vizyonunu temsil etmekten gurur duyuyoruz." ifadelerini kullandı.

