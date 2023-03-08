Kıbrıs Türk Hemşireler ve Ebeler Birliği'nden Dünya Kadınlar Günü mesajı

Kıbrıs Türk Hemşireler ve Ebeler Birliği, yaşadıkları sorunları dile getirerek, Cumhuriyet Meclisi’ndeki tüm kadın milletvekillerine “başarabilirlerse hep birlikte birliğimize daha fazlasını konuşmak için” çağrı yaptı.

Kıbrıs Türk Hemşireler ve Ebeler Birliği Başkanı Ali Özgöçmen, Dünya Kadınlar Günü mesajında Çalışma Bakanı Hasan Taçoy'a sektörel bazdaki asgari ücret çalışmalarının ne aşamada olduğunu da sordu.

Özgöçmen’in açıklaması şöyle:

“Ülkemizde kamuda ve özelde toplamda 1300 kadın hemşire ve ebe bulunmaktadır. Hem kamuda çalışan hem de özel sektörde çalışan hemşirelerin kronikleşmiş ciddi sorunları bulunmaktadır. Birlik olarak bizler imkânlar ölçüsünde tüm bu sorunlar için dün çalıştık bugün ve yarında çalışmaya devam edeceğiz. Ancak yürütülen çalışmalarımızın önemli bir kısmı hükümetin veya yasama organının takdirine veya engeline takılmaktadır. Bu yüzden kadın milletvekillerimize soruyoruz; Özel sektörde en az üniversitesi mezunu hemşirelerin milyonları kazandırdıkları patronları tarafından asgari ücretle çalıştırılmaları yani sömürülmeleri konusunda ne yapmayı düşünüyorsunuz? Ek mesailerinin ödenmemesini, uğradıkları sözlü ve fiziksel şiddet mobing ve susturulmaları konusuna ne yapmayı düşünüyorsunuz? Kamu sektörü için yakın bir örneğimiz de pandemide tüm imkânları ile seferberliğe çağrılan bu kadınların halen hiç bir risk ödeneği yoktur. Ülkemizde kimlerin risk ödeneği aldığını araştırmanızı, neticesinde ellerinizi vicdanınıza koyarak hemşirelerin de bu risk ödeneğini hak edip etmediklerini kendinize sormanızı ve cevabınızı da bizimle paylaşabilir misiniz diye sormak istiyoruz”.

