Kıbrıs Türk Havacılık Bilgi Yönetimi Derneği, Pegasus KKTC Temsilcisi Ziya’yı ziyaret etti

Kıbrıs Türk Havacılık Bilgi Yönetimi Derneği, Pegasus Hava Yolları KKTC Temsilcisi Zeki Ziya’yı makamında ziyaret etti.

Dernek’ten yapılan açıklamaya göre, KKTC’de Havacılık Bilgi Yönetimi (AIM) ile ilgili farkındalık yaratmak adına kurulan Dernek, nezaket ziyaretleri kapsamında, Genel Müdür Zeki Ziya’yı ziyaret ederek, derneğin kuruluş amacı ve çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Kıbrıs Türk Havacılık Bilgi Yönetimi Derneği heyetinde, Başkan Günhan Özakıncı, Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Sorumlusu Batu Barkut ve Yönetim Kurulu üyeleri Derya Ökten Osmanzade ile Pembe Çerkez Atalay yer aldı.