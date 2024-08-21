banner913
banner932
Turizm engellemeleri kabul edilemez
Turizm engellemeleri kabul edilemez"
15 0
13. Yenİboğaziçi Pulya Festivali’nde renkli gece
13. Yenİboğaziçi Pulya Festivali’nde renkli gece
11 0
 
Asgari ücret için çağrı
Asgari ücret için çağrı
24 0
Alışveriş çilesi
Alışveriş çilesi
13 0
İnternete yüzde 100 zam
İnternete yüzde 100 zam
19 0
Antalya'da 10 milyon turist rekoru
Antalya'da 10 milyon turist rekoru
33 0
“Hayatımıza Değer Katan Kadınlarımız” serisinin 3. kitabı tanıtıldı
“Hayatımıza Değer Katan Kadınlarımız” serisinin 3. kitabı tanıtıldı
41 0
banner1032

Kıbrıs Türk Havacılık Bilgi Yönetimi Derneği, Pegasus KKTC Temsilcisi Ziya’yı ziyaret etti

banner1020

banner1045
Kıbrıs Türk Havacılık Bilgi Yönetimi Derneği, Pegasus KKTC Temsilcisi Ziya’yı ziyaret etti
banner971

Kıbrıs Türk Havacılık Bilgi Yönetimi Derneği, Pegasus Hava Yolları KKTC Temsilcisi Zeki Ziya’yı makamında ziyaret etti.

Dernek’ten yapılan açıklamaya göre, KKTC’de Havacılık Bilgi Yönetimi (AIM) ile ilgili farkındalık yaratmak adına kurulan Dernek, nezaket ziyaretleri kapsamında, Genel Müdür Zeki Ziya’yı ziyaret ederek, derneğin kuruluş amacı ve çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Kıbrıs Türk Havacılık Bilgi Yönetimi Derneği heyetinde, Başkan Günhan Özakıncı, Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Sorumlusu Batu Barkut ve Yönetim Kurulu üyeleri Derya Ökten Osmanzade ile Pembe Çerkez Atalay yer aldı.

banner979
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.