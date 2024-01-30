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Kıbrıs Türk Havacılık Bilgi Yönetimi Derneği Genel Kurul toplantısı yapıldı

Başkan Günhan Özakıncı

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Kıbrıs Türk Havacılık Bilgi Yönetimi Derneği Genel Kurul toplantısı yapıldı
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Kıbrıs Türk Havacılık Bilgi Yönetimi Derneği’nin Genel Kurul toplantısı yapıldı. Dernek Başkanı Günhan Özakıncı oldu.

Dernekten yapılan açıklamada, Sivil Havacılık Dairesi Müdürlüğü, Meydan Haberleşme Şubesi personelinin, dernekleşme çalışmalarının tamamlandığı ve Kıbrıs Türk Havacılık Bilgi Yönetimi Derneği’nin 21 Eylül 2023’de tescillendiği ifade edildi.
Açıklamada, derneğin, 27 Ocak Cumartesi günü yapılan Genel Kurul toplantısında yeni yönetim ile faaliyet hayatına başladığı kaydedildi.
Yönetimde yer alan isimler şöyle:
“-Yönetim Kurulu
Başkan: Günhan Özakıncı
Genel Sekreter:  Çiğdem Çağlar
Basın Yayın ve Sosyal İlişkiler: Batu Barkut
Mali İşler Sorumlusu: Arzu Özdemli
Yedek Üye: Derya Ökten Osmanzade
-Disiplin Kurulu
Başkan: Mehmet Salih Taluğ
Üye: Pembe Çerkez Atalay
Üye: Semray Hansa
Yedek Üye: Evren Azeri
-Denetleme Kurulu
Başkan: Sertaç Peralı
Üye: Erçin Fevzi
Üye: Yücem Tandoğan
Yedek Üye: Ferda Özteknik”
 
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