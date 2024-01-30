Kıbrıs Türk Havacılık Bilgi Yönetimi Derneği Genel Kurul toplantısı yapıldı

Başkan Günhan Özakıncı

Kıbrıs Türk Havacılık Bilgi Yönetimi Derneği’nin Genel Kurul toplantısı yapıldı. Dernek Başkanı Günhan Özakıncı oldu.



Dernekten yapılan açıklamada, Sivil Havacılık Dairesi Müdürlüğü, Meydan Haberleşme Şubesi personelinin, dernekleşme çalışmalarının tamamlandığı ve Kıbrıs Türk Havacılık Bilgi Yönetimi Derneği’nin 21 Eylül 2023’de tescillendiği ifade edildi.

Açıklamada, derneğin, 27 Ocak Cumartesi günü yapılan Genel Kurul toplantısında yeni yönetim ile faaliyet hayatına başladığı kaydedildi.

Yönetimde yer alan isimler şöyle:

“-Yönetim Kurulu

Başkan: Günhan Özakıncı

Genel Sekreter: Çiğdem Çağlar

Basın Yayın ve Sosyal İlişkiler: Batu Barkut

Mali İşler Sorumlusu: Arzu Özdemli

Yedek Üye: Derya Ökten Osmanzade

-Disiplin Kurulu

Başkan: Mehmet Salih Taluğ

Üye: Pembe Çerkez Atalay

Üye: Semray Hansa

Yedek Üye: Evren Azeri

-Denetleme Kurulu

Başkan: Sertaç Peralı

Üye: Erçin Fevzi

Üye: Yücem Tandoğan

Yedek Üye: Ferda Özteknik”

