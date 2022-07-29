“Kıbrıs Türk halkının huzuru kırmızı çizgimizdir”

Türkiye’nin Lefkoşa Büyükelçisi Başçeri, Kıbrıs Türk halkının huzur ve güven içinde, geleceğinden emin bir şekilde yaşamasının kırmızıçizgileri olduğunu vurguladı





KKTC’ye yönelik Türkiye Eximbank Kredileri tanıtım toplantısı dün yapıldı.

Concorde Otel’de yapılan toplantıda ilk konuşmayı Ekonomik Örgütler Platformu adına Kıbrıs Türk Sanayi Odası Başkanı Ali Kamacıoğlu yaptı. Kamacıoğlu, ülkede güç birliği sağlamak ve ülke ekonomisini güçlendirmek için çalıştıklarını ifade ederek, ekonomiye dayalı bir gelişim için ihracatın şart olduğunu belirtti. Kamacıoğlu, bu çerçevede çalışmalarını sürdürdüklerini vurgulayarak, bu toplantıda ekonomiye katkı sağlayacak adımlar atılmasını diledi.

Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amcaoğlu, dünyanın içinde bulunduğu süreçte yeni ekonomik şartların oluşması için çalışmalar yapıldığını ifade ederek, hem ülkede, hem de dünyadaki emtia fiyatları ve kur hareketliliği düşünüldüğünde bunun kaçınılmaz olduğunu vurguladı.

“Planlama yapmak yetmez, finansmanı da düşünmek lazımdır” diyen Bakan Amcaoğlu, yeni hazırlanan Organize Sanayi Bölgeleri Yasa Tasarısı’nda, ülke üretiminin çeşitlenmesi için düzenlemeler yapılmasının da ayrıca önem taşıdığını söyledi.

Türkiye’nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri de, Kıbrıs Türk halkının huzur ve güven içinde, geleceğinden emin bir şekilde yaşamasının kırmızıçizgileri olduğunu belirtti.

Başçeri, bunun için sürdürülebilir ekonominin şart olduğuna vurgu yaparak, KKTC ile birlikte kamu yatırımları, bütçe açığı ve KKTC’deki iş insanlarının, Türkiye’deki iş olanaklarından yararlanması için çalışmalar yapıldığını söyledi.

Dünyanın içinde bulunduğu ekonomik duruma ilişkin konuşulacak çok söz olduğunu kaydeden Başçeri, insan hareketliliğinin yeniden başladığını, turizm ve yükseköğrenimdeki rakamların 2020 yılındaki oranlara dönmeye başladığını dile getirdi.

2010 yılında KKTC vatandaşları hariç hava ve deniz limanlarında yıllık giriş toplamının 800 bin, 2020’de 1.7 milyon, 2022’nin ilk altı ayında ise 556 bin olduğuna işaret eden Başçeri, kaynak ve finansmanın öneminin bir kez daha anlaşıldığını belirtti.

Başçeri, Eximbank kredilerine KKTC’den ulaşılabilmesinin ve hacminin artmasının, 2022 İktisadi ve Mali İşbirliği Anlaşması kapsamında 10-11 Haziran’da yapılan 1’inci Gözden Geçirme toplantısında gündeme geldiğini ifade etti.

Ali Murat Başçeri, teknik heyetlerin vakit kaybetmeden çalışmalara başladığını ve Eximbank kredilerinin KKTC’nde de kullanımının kolaylaştırılması, kapsam ve miktarının artırılması için adım atarak bu toplantının yapılmasının sağlandığını anlattı.

Türk Eximbank’ın şimdiye kadar KKTC’de ihracatçılara önemli bir miktar kredi limiti ayırdığını, ancak bunun kullanım miktarının düşük olduğunu söyleyen Büyükelçi Başçeri, bunun gerekçeleri ve kullanımın nasıl yükseltilebileceğinin bu toplantılarla değerlendirileceğini belirtti.

Eximbank kredileri ile ürün yelpazesinin genişletilmesinin mümkün olacağına da vurgu yapan Başçeri, kredilerin, turizm de dahil olacağı döviz kazandırıcı faaliyetleri kapsayacak şekilde kullanılabileceğini kaydetti.

Başçeri, hedefin Kıbrıs Türkü’nün KKTC’de aydınlık yarınlara emin adımlarla ulaşmasının güçlü bir şekilde, kendi ayakları üzerinde duran bir ekonomiyle yola devam etmesi olduğunu sözlerine ekledi.



