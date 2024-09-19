Kıbrıs Türk Halk Dansları Federasyonu, Gençlik Dairesi Müdürü Hüseyin Ozanoğlu’nu ziyaret etti

Kıbrıs Türk Halk Dansları Federasyonu Başkanı Özlem Kadirağa ve yönetim kurulu üyeleri, Gençlik Dairesi Müdürü Hüseyin Ozanoğlu’nu ziyaret etti.

Gençlik Dairesi’nden yapılan yazılı açıklamaya göre, ziyarette, federasyonun yaptığı çalışmalarla ilgili bilgi verilirken, bundan sonraki etkinlikler ve çalışmalar hakkında da fikir alışverişinde bulunuldu.

Birlikte gerçekleştirilecek projelere de değinilen görüşme sonrasında Federasyon Başkanı Özlem Kadirağa, Ozanoğlu’na plaket ve hediye armağan etti.

Halk Dansları Federasyonu Yönetim Kurulu üyelerine ziyaretlerinden dolayı teşekkür eden Daire Müdürü Ozanoğlu, birlikte güzel etkinlikler hayata geçirebileceğini ifade ederek, yönetim kurulu üyelerine çalışmalarında başlarılar diledi.