Kıbrıs Türk Görmezler Derneği’ne kitap okuyucu ve CAS programı bağışlandı

Dernek Başkanı Derviş Yücetürk, dernek kütüphanesinde kullanılacak kitap okuyucu ve Rauf Raif Denktaş Görme Engelliler Okulu’nda kullanılacak programın, görme engelliler için değerli ve anlamlı olduğunu söyleyerek, bağış için Medep Şirketi direktörü Salih Zeki Avcı’ya teşekkür etti

Kıbrıs Türk Görmezler Derneği, Medep Şirketi tarafından bağışlanan iki kitap okuyucu ile iki lisanslı CAS programını bugün teslim aldı.

Dernek Başkanı Derviş Yücetürk, dernek kütüphanesinde kullanılacak kitap okuyucu ve Rauf Raif Denktaş Görme Engelliler Okulu’nda kullanılacak programın, görme engelliler için değerli ve anlamlı olduğunu söyleyerek, bağış için Medep Şirketi direktörü Salih Zeki Avcı’ya teşekkür etti.

Yücetürk, dernek kütüphanesine bağışlanan yaklaşık 8 bin Amerikan Doları değerindeki internet alıcılı portable kitap okuyucunun, kullanıcılar açısından önemli değere sahip olduğunu, her yere taşınabileceğini ve kolaylık sağlayacağını söyledi.

Bununla birlikte Rauf Raif Denktaş Görme Engelliler Okulu’na bağışlanan iki bilgisayara yüklenecek lisanslı CAS programının da değerinin bin dolar civarında olduğunu söyleyen Yücetürk, “Bu bağışlar bizim için büyük değerdedir” ifadelerini kullandı.

Yücetürk, son bağışlarla birlikte beş okuyucuya kavuştuklarını ancak beş taneye daha ihtiyaç duyduklarını dile getirerek, bağışların yeni bağışlara örnek olması temennisinde bulundu.

Şirket temsilcisi Murat Umar da, bağışlarının devam edeceğini, görme engelli çocukların ihtiyaçlarını tedarik etmeye çalışacaklarını söyledi.

Yücetürk, şirket temsilcisi Murat Umar’a dernek adına teşekkür belgesi sundu.

