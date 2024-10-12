Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği'nde yeni yönetim belirlendi

Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği (KTGB) yeni yönetimini belirledi.

Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği’nin bugün KTGB Kompleksi içinde yer alan Paradise Park’ta gerçekleştirdiği Olağan Genel Kurulu’nda yapılan seçimde Yeni Yönetim Kurulu şu isimlerden oluştu:

“Bertuğ Topal, Osman Kurt, Ahmet Karagözlü, Serap Şahin, Ülgen Aksay, Canan Onurer, Efdal Keser, İltaç Aslım, Cenk Mutluyakalı.

Yedek üyeler: Esengül Aykaç ve Devrim Demir.

Denetleme Kurulu asli üyeler: Damla Soyalp, Artun Çağa, Hüseyin Ekmekçi. Yedek: Aytuğ Türkkan.

Onur Kurulu asli: Ümral Akpınar, Ali Baturay, Perihan Aziz. Yedek üye: Özgül Gürkut Mutluyakalı”

Yönetim kurulu çarşamba günü toplanarak görev dağılımı yapacak.

