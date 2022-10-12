Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği başkanlığına yeniden Emin Akkor getirildi





Birlikten verilen bilgiye göre, Cumartesi günü genel kurulda seçilen yeni yönetim kurulu ilk toplantısında görev dağılımını yaptı.



Buna göre KTGB Başkanlığına yeniden Emin Akkor getirildi. Asbaşkan görevini Hüseyin Ekmekçi üstlenirken, Damla Soyalp Genel Sekreter, Aytuğ Türkkan Mali İşler Sekreteri, Özgül Gürkut Mutluyakalı Eğitim Sekreteri, Canan Onurer Örgütlenme Sekreteri, Sami Özuslu Dış İlişkiler Sekreteri, Efdal Keser Basın-Yayın Sekreteri ve Ruzin Görçin Sosyal İşler Sekreteri olarak görev yapacak.