banner913
banner932
Adaylık için başvuru tarihi 31 Mayıs
Adaylık için başvuru tarihi 31 Mayıs
5 0
En çok yağış Dipkarpaz’a...
En çok yağış Dipkarpaz’a...
4 0
 
Sos Çocukköyü Derneği’nde buluşma
Sos Çocukköyü Derneği’nde buluşma
8 0
“Sendikalar yasada nelere karşı olduklarını gerekçeleriyle açıklasın”
“Sendikalar yasada nelere karşı olduklarını gerekçeleriyle açıklasın”
7 0
Bir koltuğa 10 aday
Bir koltuğa 10 aday
33 0
Trafik, dünyalar iyisi Ödül Demircioğlu'nu hayattan kopardı
Trafik, dünyalar iyisi Ödül Demircioğlu'nu hayattan kopardı
79 0
Trafiğe masum bir can daha
Trafiğe masum bir can daha
142 0
banner915

Kıbrıs Türk Gardiyanlar Birliği başkanlığına Sezai Bayraktar seçildi

banner476

Kıbrıs Türk Gardiyan Birliği başkanlığına Sezai Bayraktar seçildi.

banner825
Kıbrıs Türk Gardiyanlar Birliği başkanlığına Sezai Bayraktar seçildi
banner931
Gardiyanlar Birliği’nden verilen bilgiye göre, birliğin 18. olağan genel kurulu yapıldı. Genel Kurulda yönetim kurulu ve yetkili organlar şu isimlerden oluştu: 
Başkan Yardımcısı Alp Kılıçoğlu, Genel Sekreter Asım Kamacı, Mali Sekreter Hasan Önsoy, Eğitim ve Sosyal İşler Sorumlusu Halit Dağ, İzzet Türkmen, faal üyeler Özgür Edebali, Buğra Arslanoğlu, Ecevit Öztezer.
Denetleme Kurulu Cemal Tunçbel ve Mehmet Aksunlar’dan oluşurken, Onur Kurulu üyeleri ise Salih Kayalı, Asım Meşeli, Sıtkı Baykan oldu.
 
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.