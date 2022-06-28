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Kıbrıs Türk Emekli Subaylar Derneği’nin Olağan Genel Kurulu yapıldı

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Kıbrıs Türk Emekli Subaylar Derneği’nin 16’ncı Olağan Genel Kurulu’nda başkanlığa Kazım And seçildi.

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Kıbrıs Türk Emekli Subaylar Derneği’nin Olağan Genel Kurulu yapıldı
Cumartesi günü  Sivil Savunma Teşkilatı Lefkoşa Bölge Müdürlüğü tesislerinde üyelerin, kadın ve gençlik kollarının katılımıyla gerçekleşen  olağan kurulda derneğin yeni tüzüğü de oy birliğiyle Kabul edildi.
 2022-2024 dönemi için Kıbrıs Türk Emekli Subaylar Derneği Başkanlığı’na E.Yzb. Kazım  And getirilirken diğer kurullar da şu isimlerden oluştu:
Yönetim Kurulu: E.P.Alb. Mehmet Çelebioğlu,  E.İkm.Alb. Bülent Ecevit E.Kur.Alb. Mustafa Kutruza,  E.P.Alb. Taner Polat,  E.P.Alb. Halil İnce, E.P.Alb. Nejmettin Ateş, E.P.Alb. Kazım Eskidemir,  Emel Bilgi,  E.P.Alb. Özgür Eroğlu, 10.E.Bkm. Alp Özdevrim yedekler; 1. E.P.Alb. Osman Kumbur, E.P.Ütğm. Mehmetali Özdemir
Denetleme Kurulu E.P.Bnb. Mehmet Karacaoğlu,  E.P.Alb. Mehmetali Aydınöz,  E.Kur.Alb. Mehmet Kuyucuoğulları yedekler; 1. E.P.Alb Cevdet Aydınova, E.P.Alb Ahmet Yeltekin
Haysiyet Divanı: E.P.Bnb. Aliosman Ünver (doğal), E.P.Alb. Ahmet Yatman (doğal) 3.E.P.Alb. Hüseyin Özbudak (doğal)  E.P.Bnb. Özkan Arkın (Divan Başkanı).E.P.Alb. Ali Yılmaz Başkaya
Dernek Hukuk Müşavirliği’ne de E.P.Bnb.  Ahmet Katar getirildi.
 
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