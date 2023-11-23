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Kıbrıs Türk Eğitim Vakfı eğitim yılında katkılarını sürdürüyor

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Kıbrıs Türk Eğitim Vakfı (KTEV) Gazimağusa Maarif Koleji’ne sanat sınıfı ve derslik olarak kullanılmak üzere iki adet prefabrik sınıf yaptı..

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Kıbrıs Türk Eğitim Vakfı eğitim yılında katkılarını sürdürüyor
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KTEV’den yapılan yazılı açıklamada, Gazimağusa Maarif Koleji’nin bu güne kadar müzik derslerini gerçekleştirebilecekleri bir sınıflarının olmamasından dolayı ilgili alan öğretmenlerinin özverileri ile faklı sınıflarda müzik dersleri gerçekleştirilmekte olduğu kaydedildi.
 
Açıklamada, sınıf olarak kullanılan ikinci derslik ile sınıf olanaklarının artması ve daha rahat öğrenci sayıları ile ders yapılması olanağı sağlandığı kaydedilerek, KTEV’in, eğitim kurumlarının talepleri doğrultusunda ve Milli Eğitim Bakanlığı’nın onayı ile eğitim kurumlarının alt yapılarına katkı sağlamakta olduğu belirtildi.
 
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