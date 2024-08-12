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Kıbrıs Tohum Bankası’na anlamlı bağış

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Kıbrıs Tohum Bankası’na anlamlı bağış
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Natura Spa & Wellness'in 21 Haziran Dünya Yoga Günü'nde ücretsiz düzenlediği etkinlikte katılımcıların yapmış oldukları katkılar ile toplanan bağış, Taşkent Doğa Parkı Kıbrıs Tohum Bankası adına Tuğberk Emirzade'ye teslim edildi.
Bağış için Blueway iştiraki olan Natura SPA'ya teşekkürlerini ileten Emirzade; "Yapılan bu katkılar ile Ulusal Tohum Bankası'na alınması gereken eksik malzemelerin karşılanacağı ve bundan dolayı mutluluk duyduklarını dile getirdi".
Dünyanın birçok yerinde olduğu gibi adamızda da biyolojik miras tehdit altında bulunuyor. Özellikle Kıbrıs gibi küçük adalarda tarım alanlarının genişlemesi, çevre felaketleri, iklim değişikliği ve plansız yapılaşma gibi etmenler doğal yaşam alanlarını giderek daha fazla tehlikeye atıyor.
Sürdürülebilir bir çevre ve sağlıklı ekosistemler için biyolojik çeşitliliğin şart olmasından hareketle Kıbrıs Tohum Bankası, öncelikle Kıbrıs’taki nadir ve endemik türlerin ve diğer yerli ve kültürel bitkilerin tohumlarını korumak amacıyla kurulmuş olup faaliyetlerini bu çerçevede sürdürmeye devam ediyor.
 
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