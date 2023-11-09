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Kıbrıs TMT Mücahitler Derneği, Atatürk’ün ilke ve ideallerinin her zaman rehberleri olmaya devam edeceğini kaydetti

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Kıbrıs TMT Mücahitler Derneği, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün ilke ve ideallerinin her zaman rehberleri olmaya ve yollarını aydınlatmaya devam edeceğini kaydetti.

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Kıbrıs TMT Mücahitler Derneği, Atatürk’ün ilke ve ideallerinin her zaman rehberleri olmaya devam edeceğini kaydetti
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TMT Mücahitler Derneği, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Atatürk’ü, sonsuzluğa göçünün 85’inci yıldönümünde büyük bir, hayranlıkla, özlemle, sevgi, saygı ve rahmetle andığını belirtti.
 
Atatürk’ün ölüm yıldönümü nedeniyle mesaj yayımlayan Dernek, “O’nun önderliğinde genç Türkiye Cumhuriyeti; on beş yıl gibi kısa bir sürede, her sahada, siyasi, idari, sosyal ve ekonomik alanlarda yeniden yaratılmış ve Dünya Devletleri arasındaki saygın yerini almıştır. Bugün de tüm engellemelere rağmen Türkiye Cumhuriyeti bölgemizde önemli bir güç ve söz sahibidir” ifadelerini kullandı.
 
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