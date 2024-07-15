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Kıbrıs TMT Derneği Kıbrıs’ta darbeye giden yok konulu konferans düzenledi

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Kıbrıs Türk Mukavemet Teşkilatı Mücahitler Derneği, 15 Temmuz 1974 Kıbrıs Rum ve Yunanistan’ın düzenlediği darbe konulu konferans düzenledi. Kıbrıs Barış Harekâtı'nın 50’nci yıl dönümü vesilesiyle düzenlenen etkinlik Mücahitler Sitesi'nde yer aldı.

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Kıbrıs TMT Derneği Kıbrıs’ta darbeye giden yok konulu konferans düzenledi
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Konferansın konuşmacısı Final Üniversitesi'nden, Araştırmacı Yazar Prof.Dr. Ulvi Keser, Kıbrıs’ta darbeye giden süreç, megali idea ve Kıbrıs bağlamında konuştu.
Darbe hakkında farklı bir bakış açısıyla konuşacağını ifade Keser, Yunanistan ve Rumların üç konunun konuşulmasını istemediğini bunlardan birinin de, Hitlerin Yunanistan’ı işgal etmesiyle  1939-1949 arası ülkede yaşanan açlık ve günde ortalama 3 bin kişinin açlıktan öldüğü dönemde Yunanistan’a tek yardımda bulunan ülkenin Türkiye olması, açlıkla boğuşan Yunanistan’ın 1950’de Kıbrıs’ın Yunanistan’a başlanması için Birleşmiş Milletler'e başvuruda bulunması olduğunu anlattı.
Kıbrıs TMT  Başkan Yardımcısı Çetin Sezer, etkinliğin başında yaptığı konuşmada, seminerde Rum-Yunan darbesinin değerlendirileceğini söyledi. Konferansın başında Mustafa Kemal Atatürk, Kıbrıs Türkü'nün  mücadele lideri Dr. Fazıl Küçük, KKTC’nin Kurucu Cumhurbaşkanı Raif Rauf Denktaş ve şehitler içinbir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.
 
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