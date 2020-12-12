Kıbrıs tarihi gün yüzüne çıkıyor

450 yıllık arşivler üzerinde çalışılarak deşifre edilen ve teker teker basılı ortama hazırlanan şeriye sicilleri, kitap haline getiriliyor



Kıbrıs Vakıflar İdaresi, Kıbrıs tarihi ve Kıbrıs’ta Osmanlı izleri açısından büyük önem taşıyan şeriye sicillerini araştırmaya ve yayınlamaya devam ediyor.

450 yıllık arşivler üzerinde çalışılarak deşifre edilen ve teker teker basılı ortama hazırlanan şeriye sicilleri, Evkaf tarafından ciltlenerek kitap haline getiriliyor.

Mahkeme tutanakları anlamına gelen şeriye sicilleri, Kıbrıs’ta yaşamın nasıl olduğuna dair çok önemli ipuçları veriyor.

Birçok bilimsel çalışma için de önemli bir kaynak niteliği taşıyan şeriye sicillerinin Türkçesinin yayınlanmasından sonra dünyanın birçok üniversitesinden gelen isteklere cevap vermek için şimdi de şeriye sicillerinin İngilizcesi yayınlandı.

Şeriye sicilleri Evkaf tarafından devlet kütüphaneleri ve tüm dünyadaki üniversite kütüphanelerine yollanıyor.





