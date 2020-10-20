Kıbrıs'taki Kayıp Şahıslar Komitesi ekibinde koronavirüs vakası

Kıbrıs'taki Kayıp Şahıslar Komitesi (KŞK), bir personelinin Koronavirüs (COVID-19) pozitif olduğunu duyurdu.

Komiteden yapılan açıklamaya göre, Kayıp Şahıslar Komitesi’nin standart çalışma prosedürleri ve COVID-19 protokollerine tam uygun olarak, bireyle yakın temas halinde olan diğer tüm personel 14 gün boyunca karantina altına alındı.

Pozitif vakanın geçen hafta iletişim kurduğu tüm personelin temas takibinin de yapıldığı kaydedilen açıklamada, COVID-19 salgınının başlangıcından bu yana, standart sağlık prosedürü olarak, iki toplumlu faaliyetlerde bulunan tüm KŞK personelinin, her iki haftada bir PCR testlerine tabi tutulduğu belirtildi.

Komitenin KŞK Antropoloji Laboratuvarı'nda ve adanın dört bir yanındaki saha kazı alanlarında iki toplumlu çalışmalarının devam ettiğin belirtilen açıklamada, yüz yüze toplantıların bir ay süreyle askıya alınması ve bu süre içinde çevrimiçi toplantılara geçilmesinin kararlaştırıldığı ifade edildi.