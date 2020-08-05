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Kıbrıs'ta patlama paniği

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Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta büyük bir patlama meydana geldi. Kıbrıs'ta da hissedilen patlama büyük panik yaşattı

Kıbrıs'ta patlama paniği
 
 
 
Kıbrıs'ta dün saat 18. 20 sıralarında büyük bir patlama sesi duyuldu. Mağusa'dan Güzelyurt'a kadar tüm bölgelerde hissedilen patlama büyük paniğe neden oldu. Patlamaya Lübnan'da yapılan bombalı bir saldırının neden olduğu öğrenildi.
Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta eski Başbakan Saad el-Hariri'nin evi yakınlarında büyük bir patlama meydana geldi.
Lübnan'da yaşanan patlama Kıbrıs’tan da hissedildi. Patlama sesi ile irkilen yüzlerce vatandaş korku dolu anlar yaşadı. Kıbrıs'ta camların bile sallandığı patlama sesiyle vatandaşlar evlerinden ve işyerlerinden kendilerini dışarı attı.
Lübnan-Kıbrıs arasındaki mesafe 264 km olarak biliniyor.
 
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