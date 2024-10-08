AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, “Kıbrıs şu anda belki dünyanın en stratejik yeri” dedi

Türkiye’de AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının ana yürütücülüğünde Adana Havalimanı'nda düzenlenen, Anadolu Ajansının (AA) global iletişim ortağı olduğu Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'ni (TEKNOFEST), AA muhabirine değerlendirdi.

Çelik, festivalin 1 milyondan fazla kişinin katılımıyla gerçekleştirildiğini belirterek, TEKNOFEST'in gençleri geleceğe hazırladığını anlattı.

Ömer Çelik, TEKNOFEST 2025'in İstanbul'un yanı sıra Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC') de yapılacağını belirterek, "Sembolik anlamı çok yüksek. Selçuk ve Haluk (Bayraktar) Beyler ile diğer arkadaşlarla görüştük. Bazı lokasyonlar düşünüyorlar. KKTC de bunlardan birisi." ifadelerini kullandı.

Ömer Çelik, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Kıbrıs şu anda belki dünyanın en stratejik yeri. Hem Suriye'deki istikrarsızlık hem İsrail'in soykırım siyaseti nedeniyle o kadar savaş gemisi var ki Akdeniz'de, balıkçı kayığı girecek yer kalmadı. Teknolojiyi, insan öldürenleri ve soykırımcı Netanyahu hükümetini desteklemek için kullananlara karşı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden teknolojinin insanlık yararına kullanımı mesajı vermemiz, hem insani anlamda hem de özgüven anlamında çok önemli."