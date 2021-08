Kıbrıs sorununda 3 senaryolu yoğun perde gerisi

İngilizler daha çok iki liderin 2014’teki gibi ortak açıklama yapması senaryosu üzerinde duruyor. BM New York’taki 3’lü görüşmeye garantörleri de dahil edebilir



İngiltere Dışişleri Bakanlığı’nın, Kıbrıs sorununda gelişmelere yol açacak yeni bir sahne düzenleyerek üç senaryo üzerinde çalıştığı, senaryoların halen BM’nin ve müdahil bütün tarafların önünde bulunduğu bildirildi.

Fileleftheros, “Üç Senaryolu Yeni Sahne… İngilizler Perde Gerisinde Hareket Ediyor, Sonraki Hareketler İçin Nabız Yoklamalar… 2014’teki Gibi Ortak Açıklama Yayımlanması Üzerinde Duruluyor” başlık ve spotlarıyla manşete çektiği haberinde müzakerelerin, 75’inci BM Genel Kurulu çalışmalarının ardından New York’taki BM merkezinde başlamasının hedeflendiğini yazdı.

İngilizlerin perde gerisinde üç senaryo temelinde hareket ettiğine işaret edilen haberde senaryolar şöyle sıralandı:

“1-New York’a gitmeden önce Tatar ve Anastasiadis arasında mektup teatisinde bulunması. Tarafların, karşı tarafın endişelerini giderme niyetini gösterecek tezler de sunabilecekleri bu mektuplar, bir çeşit müzakerelerin başlayacağı gayriresmî taahhüdü olacak. Bu da önünde, tarafların karşılıklı niyetlerine dair ana eksenleri bulunacak olan BM’nin yeni bir çaba başlatmasına olanak sağlayacak. Bu, gerçekleştirilmesi zor bir argüman addedildiğinden çekmeceye giriyor görünüyor.

2- Şubat 2014’teki gibi bir ortak açıklama yapılması hedefiyle Tatar ve Anastasiadis’in Genel Sekreter ile görüşmesi. O zamanlar Amerikalı müsteşar Victoria Nuland’ın müdahalesi ile Eroğlu ile Anastasiadis arasında sonraki görüşmelere dair bir temel-metinde anlaşmaya varılmıştı. Çözüm şekline dair ifadeler içerdiği için olacak, Eroğlu-Anastasiadis ortak açıklamasına atıf yapılmıyor.

3-BM Genel Sekreteri tarafından, detaylara girilmeden ve tarafları rahatsız edebilecek ifadelerden kaçınarak, tarafları Kıbrıs sorununda yeni bir de çabaya davet edeceği bir açıklama yapılması.”

Edindiği bilgilere dayanarak İngilizlerin bu aşamada, ortak açıklama yapılmasını öngören ikinci senaryo üzerinde durduğunu yazan gazete, istenilenin, müzakerelerin başlaması ve her şeyin süreç içerisinde ortaya çıkması olduğuna, sonuca varmasının önemine dikkat çektiklerini belirtti.

Habere göre İngiltere Dışişleri Bakanlığı Kıbrıs sorunu yetkilisi Ajay Sharma’nın grubu, BM merkezine gitmelerinden önce taraflara sunulacak bir metin üzerinde de çalıştı ve Genel Sekreter’in geçici Kıbrıs Özel Danışmanı Jane Holl Lute’un da Ağustos sonu veya Eylül başında bölgeye yapacağı ziyarette nabız yoklama rolü üstlenmesi muhtemel görünüyor.

İngilizler iki bölgeli iki toplumlu federasyona çok şey sığdırılabileceğine de işaret ederek, müzakerede her şey üzerinde uzlaşılabileceği mesajını veriyor. Genel Sekreter’in Kıbrıs’taki Özel Temsilcisi Elizabeth Spehar’ın da Güvenlik Konseyi’nde dediği gibi, kararlar kısıtlayıcı değil. Lute da Ada’yı son ziyareti sırasında, Genel Sekreter’in iyi niyet misyonu raporuna ‘kendi kendini yöneten bölgeler’ ifadesinin eklenmesi konusunda Rum tarafının nabzını yoklamıştı.

Genel Sekreter Guterres’in, yeni bir başarısızlıktan korkarak yeni bir çaba konusunda temkinli olduğu ve bazı taahhütler istiyor göründüğü kaydedilen haberde, İngilizlerin ısrar etmesi nedeniyle, son tercih olarak, Kıbrıs sorununu canlı tutma çabasıyla, daha çok beklentisi düşük bir hareket sergileyerek kendi (Genel Sekreter) açıklama yapacağı kaydedildi. Genel Sekreter’in, şu anda şartların böyle bir gelişmeye uygun olmadığını bile bile müzakerelere yeniden başlama daveti yapacağı da eklendi.

Gazete, BM Genel Sekreteri’nin New York’ta Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastaiadis ile önce ayrı ayrı görüşeceğini, ardından üçlünün ortak bir toplantı yapacağını belirtti; fakat BM’nin garantör güçleri de bu görüşmeye dâhil etme olasılığının açık olduğuna işaret etti. Bunun, şu iki unsura bağlı olacağına dikkat çekti: Jane Holl Lute’un Ada’da ve muhtemelen bölgeye yapacağı temaslardan kendisine ne götüreceği ve Tatar-Guterres-Anastasiadis üçlü görüşmesinden çıkacak sonuç. Türkiye, Yunanistan ve İngiltere’nin “gerekmesi halinde bu kez New York’ta yeni bir beşli konferansa katılmak için BM’den yeşil ışık bekleyeceği” de belirtildi.