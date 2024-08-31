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"Kıbrıs sorunu ve Türkiye-AB ilişkileri arasında bağ kurulamaz"

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TC Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, AB Dışişleri Bakanları Gayriresmi Toplantısı'nda, Kıbrıs sorunuyla Türkiye-AB ilişkileri arasında bir bağ kurulmasının sağlıklı bir yöntem olmadığını vurguladıklarını söyledi

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"Kıbrıs sorunu ve Türkiye-AB ilişkileri arasında bağ kurulamaz"
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Türkiye Cumhuriyeti (TC) Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye'nin Avrupa Birliği (AB) ile ilişkilerde olumlu gündem üzerinden mesafe almayı hedeflediğini ifade ederek, Avrupa Birliği (AB) tarafından Kıbrıs konusuyla bağ kurulmaksızın müspet yaklaşım sergilenmesinin ortak menfaate hizmet edeceğini bildirdi.

Fidan, Brüksel'de AB Dışişleri Bakanları Gayriresmi Toplantısı'na katılımının ardından, AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

"Brüksel’deki toplantı, AB ile ilişkilerimizin canlanması açısından önemli." diyen Fidan, Türkiye'nin bir süredir bu toplantılara davet edilmediğini anımsattı.

Toplantıya Türkiye'nin çağırılmış olmasını "müspet bir gelişme" olarak niteleyen Fidan, yaklaşık iki saati bulan toplantıda Türkiye-AB ilişkilerinin nasıl ileri götürülebileceği ile küresel ve bölgesel konularda Türkiye ile AB'nin nasıl bir işbirliği geliştirilebileceğinin detaylıca ele alındığını belirtti.

Fidan, şöyle devam etti:

Fidan, öncelik verilen konulardan birinin de vize serbestisi olduğunu kaydederek, ilgili 66 kriterin karşılandığını, geriye kalan 6 kriterin tamamlanması için ilgili kurumlarla birlikte çalışıldığını ifade etti.

Bakan Fidan, "Vize serbestisi sağlanana kadar vatandaşlarımızın Schengen vizesi başvuru sürecinde yaşadıkları zorlukların ve engellerin giderilmesi amacıyla çalışmaya devam ediyoruz. Çok girişli ve uzun süreli vizelerin yaygınlaştırılması için AB ve üye ülkelerle temaslarımızı sürdürüyoruz." diye konuştu.

"Biz, Türkiye-AB ilişkilerini canlandırmanın herkesin menfaatine olduğuna inanıyoruz. Ancak, Kıbrıs sorunuyla Türkiye-AB ilişkileri arasında bir bağ kurulmasının sağlıklı bir yöntem olmadığını ve herhangi bir sonuç vermeyeceğini vurguladık." ifadelerini kullanan Fidan, AB üyeliğinin Türkiye için stratejik bir hedef olduğunun altını çizdi.

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