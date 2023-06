Kıbrıs Sigorta ile Memur-Sen arasında tplu iş sözleşmesi imzalandı

Kıbrıs Sigorta Şti. Ltd. ile yetkili sendika Memur-Sen arasında toplu iş sözleşmesi imzalandı.



Memur-Sen Başkanı Akın Manga’nın verdiği bilgiye göre, 1 Haziran 2023 ile 31 Mayıs 2025 dönemini kapsayacak Toplu İş Sözleşmesi ile, Kıbrıs Sigorta Şti. Ltd. personelinin ekonomik-sosyal hakları ile tahsisatlarında artışlar sağlandı.

Manga, bunlara ilaveten, “personelin hizmet yılları ile orantılı olarak ikramiye hakkı alması ve 1 Mayıs Dünya Emek ve Dayanışma ikramiyesi almasını”, yeni haklar olarak sağladıklarını kaydetti.

Toplu iş sözleşmesine, Memur-Sen Genel Başkanı Akın Manga ile Genel Sekreter Mehmet Mutlu, Kıbrıs Sigorta Şti. Ltd. adına ise Yönetim Kurulu Başkanı Sami Güneş ile Genel Müdür Hasan Basri Beycanlı imza koydu.