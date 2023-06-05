banner913
banner932
Orta dereceli okullarda Akademik Çalışma Takvimi’nde düzenlemeye gidildi
Orta dereceli okullarda Akademik Çalışma Takvimi’nde düzenlemeye gidildi
62 0
Cumhurbaşkanı Tatar’dan 5 Haziran Dünya Çevre Günü mesajı
Cumhurbaşkanı Tatar’dan 5 Haziran Dünya Çevre Günü mesajı
9 0
 
Değirmenlik Akıncılar Belediyesi'nden çocuk şenliği
Değirmenlik Akıncılar Belediyesi'nden çocuk şenliği
11 0
Lefke şenlendi
Lefke şenlendi
21 0
Araç köprüden uçtu
Araç köprüden uçtu
26 0
Poşetlere zam
Poşetlere zam
169 0
Hastaların ilaç isyanı
Hastaların ilaç isyanı
29 0
banner915

Kıbrıs Sigorta ile Memur-Sen arasında tplu iş sözleşmesi imzalandı

banner476

banner825
Kıbrıs Sigorta ile Memur-Sen arasında tplu iş sözleşmesi imzalandı
banner931
Kıbrıs Sigorta Şti. Ltd. ile yetkili sendika Memur-Sen arasında toplu iş sözleşmesi imzalandı.

Memur-Sen Başkanı Akın Manga’nın verdiği bilgiye göre, 1 Haziran 2023 ile 31 Mayıs 2025 dönemini  kapsayacak Toplu İş Sözleşmesi ile, Kıbrıs Sigorta Şti. Ltd. personelinin ekonomik-sosyal hakları ile tahsisatlarında artışlar sağlandı.
Manga, bunlara ilaveten, “personelin hizmet yılları ile orantılı olarak ikramiye hakkı alması ve 1 Mayıs Dünya Emek ve Dayanışma ikramiyesi almasını”, yeni haklar olarak sağladıklarını kaydetti.
Toplu iş sözleşmesine, Memur-Sen Genel Başkanı Akın Manga ile Genel Sekreter Mehmet Mutlu, Kıbrıs Sigorta Şti. Ltd. adına ise Yönetim Kurulu Başkanı Sami Güneş ile Genel Müdür Hasan Basri Beycanlı imza koydu.
 
banner952
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.