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Kıbrıs pasaportu ile 176 ülkeye vizesiz seyahat

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En değerli pasaportları gösteren uluslararası listede Kıbrıs Cumhuriyeti 15, Türkiye ise 54'üncü sırada yer alıyor

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Kıbrıs pasaportu ile 176 ülkeye vizesiz seyahat
 
 
100 binin aşkın Kıbrıslı Türkün de sahibi olduğu Kıbrıs Cumhuriyeti pasaportu ile 176 ülkeye "vizesiz" seyahat yapıldığı açıklandı. En değerli pasaportları gösteren uluslararası listede Kıbrıs Cumhuriyeti 15, Türkiye ise 54'üncü sırada yer alıyor. "KKTC Pasaportu" bu listede bulunmuyor.
Kıbrıs Cumhuriyeti pasaportu, Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği (IATA) resmi verilerine dayanılarak hazırlanan 2022 “Henley Passport Index” sıralamasında 15’inci sırada yer aldı.
Fileleftheros’un “Pasaportumuzun Değeri Ne Kadar” başlıklı haberine göre, 176 ülkeye vizesiz giriş sağlayarak 15’inci sırada yer alan Kıbrıs Cumhuriyeti pasaportu, 2006’da 12’nci sıraya yükselerek en iyi; 2012’de de 20’nci sıraya düşerek en kötü dönemini yaşadı. Kıbrıs Cumhuriyeti pasaportu 2020’de geldiği115’inci sırayı bu yıl da korudu.
Söz konusu listede birinci sırada 193 ülkeye giriş sağlayan Japonya pasaportu yer alıyor. İlk 10 içerisinde Singapur, Almanya, İspanya, Finlandiya, İngiltere, Fransa, Kuzey İrlanda, İsviçre yer alıyor.
 
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