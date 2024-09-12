Kıbrıs Otizm Derneği otizm spektrum bozukluğuyla ilgili sempozyum düzenliyor

Dernekten verilen bilgiye göre sempozyum yarın saat 15.00'te Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası'nda (KTAMS) yer alacak.
Alanında uzman Profesör Dr. Blythe Corbett'in sunum yapacağı sempozyumda, "Okul ve Ev için Kanıta Dayalı Müdahaleler: Müdahalelerin nasıl belirleneceği, öğretmenler ve ebeveynler için temel stratejilerin gözden geçirilmesi." ve "Otizmle İlgili Göz Ardı Edilen Kritik Alanlar: Kadınlar, ergenlik ve ruh sağlığı." konuları ele alınacak.
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