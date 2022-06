Kıbrıs Modern Sanat Müzesi, zengin bir sanat şöleni sunuyor

Kıbrıs Modern Sanat Müzesi, yenilenen galerileri; yeni heykel, resim, kılıç koleksiyonları ve 250 parçalık eşsiz cam eser koleksiyonu ile Pazartesi hariç haftanın her günü ziyaretçilerine zengin bir sanat şöleni sunuyor

50 binin üzerindeki sanat eseriyle sadece Kıbrıs’ın değil bölgenin en büyük çağdaş sanat müzesi olan Kıbrıs Modern Sanat Müzesi. 14 Türk topluluğuna mensup sanatçıların eserlerinden oluşan zengin bir resim ve heykel koleksiyonuna sahip. İki binin üzerinde sanatçının eserlerine ev sahipliği yapan Kıbrıs Modern Sanat Müzesi, sürekli zenginleştirdiği koleksiyonları ve yenilediği galerileri ile sanatseverleri her ziyaretlerinde yeni bir sürprizle karşılıyor.

Kıbrıs Modern Sanat Müzesi’nin, sanatseverlerin daha keyifli gezebilmeleri için genişlettiği galerileri şimdilerde; koleksiyona eklenen yeni heykel ve resimler, zenginleşen kılıç koleksiyonu ve tamamı el yapımı 250 parçalık cam eser koleksiyonu ile sanatseverlere eşsiz bir sanat seyri sunuyor.

Koleksiyonlar büyümeye devam ediyor!

Kıbrıs Modern Sanat Müzesi’nin hemen girişinde ziyaretçileri selamlayan okçu heykelinin önünden içeriye girildiğinde, ziyaretçileri Damir Zakirov’un “Hanımefendi” heykeli karşılıyor. Kırgız heykeltraş Tolkunbek Esenaliyev’in çello ve keman çalan müzisyenlerden ilham alarak yaptığı “Müzisyen” heykelleri ise Müzedeki eşsiz eserleri incelerken adeta arka planda canlanarak bir klasik müzik dinletisi verecekmiş hissi uyandırıyor. Kadim Zamitov’un “Sümbike” ve “Okçu” heykelleri ile Tagir Subkhankulov ve Minziya Preev imzası taşıyan heykeller de Kıbrıs Modern Sanat Müzesi’nin yeni sakinleri arasında yer alıyor.

Müzenin alt katında yer alan kılıç ve bıçak galerileri de yeni eserlerle her geçen gün zenginleşmeye devam ediyor. Başta Osmanlı Dönemi olmak üzere tarihin pek çok döneminde kullanılan kılıç, kalkan, zırh, yay gibi silahlar; ziyaretçilerini tam anlamıyla bir zaman tünelinin içine çekiyor.

CAMIN ZARAFETİ, KIBRIS MODERN SANAT MÜZESİ’NDE

Kıbrıs Moder Sanat Müzesi, farklı tarz ve üsluplara sahip resim ve heykel koleksiyonlarının yanı sıra model gemileri, ağaç oymaları, cam eşyalar, bıçak ve kılıç koleksiyonları ile ziyaretçilerine oldukça geniş bir yelpazede eser sunuyor. Müzenin en özel koleksiyonlarından biri ise yaklaşık 250 parçadan oluşan ve tamamı el yapımı olan “Cam Eser Koleksiyonu”. Pek çok farklı objeyi ustaca bir dokunuşla cam eşyadan sanat eserine dönüştüren koleksiyon, camın zarafetini ziyaretçileri ile buluşturuyor.

MODERN SANAT MÜZESİ, PAZARTESİ HARİÇ, HAFTANIN HER GÜNÜ ZİYARETE AÇIK!

Çok geniş bir yelpazeye yayılan eserleri sanatseverlerle buluşturmaya devam eden Kıbrıs Modern Sanat Müzesi, Pazartesi hariç, haftanın her günü ziyaret edilebiliyor. Yakın Doğu Üniversitesi Kampüsünde yer alan Kıbrıs Modern Sanat Müzesi; Kıbrıs Araba Müzesi ve Kıbrıs Herbaryum ve Doğa Tarih Müzesi ile birlikte ziyaretçilerine tarihi sanatla buluşturmayı başaran bir şölen yaşatıyor.