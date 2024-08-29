Kıbrıs Modern Sanat Müzesi, Kıbrıs Araba Müzesi ve Surlariçi Şehir Müzesi, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nda da ziyarete açık olacak

Zaferle sonuçlanan Büyük Taarruz’un 102’inci yıl dönümünün kutlanacağı 30 Ağustos Zafer Bayramı’nda, sanat ve tarihle dolu bir gün geçirmek isteyenler için Kıbrıs Modern Sanat Müzesi, Kıbrıs Araba Müzesi ve Surlariçi Şehir Müzesi’nin kapıları ziyaretçilerine açık kalacak.

Zafer coşkusunu, sanat, tarih ve teknoloji dolu bir yolculuğa dönüştürecek olan Yakın Doğu Oluşumu Müzeleri, her yaşa hitap eden koleksiyonları ile ziyaretçilerine ailece keyifli zaman geçirme imkanı sunmaya devam edecek.



Sanatın kalbinde yolculuk, otomobil tutkunları için eşsiz bir deneyim...

Yakın Doğu Üniversitesi kampüsünde yer alan Kıbrıs Modern Sanat Müzesi, 14 farklı Türk toplumundan yaklaşık 3 bin sanatçının eserlerini sanatseverlerle buluşturuyor. Zengin koleksiyonlarıyla heykel ve resimlerin yanı sıra, bıçak ve kılıç koleksiyonları, gemi maketleri, el yapımı cam eserler ve farklı dönemlere ait pek çok eseri inceleme fırsatını sunuyor. Kıbrıs Modern Sanat Müzesi’nin hemen karşısında yer alan Kıbrıs Araba Müzesi ise sahip olduğu 150’den fazla otomobil ile ziyaretçilerini zamanda bir yolculuğa çıkarıyor. 1900’lü yıllara ait klasikler ve spor arabalar yetişkinler için müzenin en dikkat çeken parçaları arasında yer alırken, müzede çeşitli makina parçalarından yapılan oyuncaklar, maket arabalar, Batman ve Transformers figürleri gibi çocuklar için de ilgi çekici pek çok eser yer alıyor.



Kıbrıs’ın kültürel mirası ile buluşun!

Lefkoşa Girne Kapısı’nda bulunan Surlariçi Şehir Müzesi, Kıbrıs’ın kültürel kimliğini ve tarihini yansıtan eserleriyle ziyaretçilerini ağırlıyor. Osmanlı’dan günümüze, Kıbrıs tarihi ve kültürünü tek çatı altında gözler önüne seren müzede Kıbrıs Vakıflar İdaresi ve KKTC Milli Arşiv ve Araştırma Dairesi’ne ne ait hat, berat ve fermanlar; Lefkoşa’ya ait kadı sicilleri ve 17’ci yüzyıldan kalma orijinal eserler de sergileniyor. Kıbrıslı ressamların 1960’lı yıllarda imza attığı dönemin Lefkoşa’sını yansıtan resimler ise yakın geçmişin izlerini geleceğe taşıyor.

Kıbrıs Türk kültürünün simgesi olan müzisyenler, yazarlar, Kıbrıs Türk toplum lideri Dr. Fazıl Küçük ile dava arkadaşları Rauf Raif Denktaş ve Osman Örek, 20 Temmuz 1974 Barış Harekatı’nın ilk günü şehit olan ve KKTC’deki tek havaalanına ismini veren Fehmi Ercan, 8 Ağustos 1964 tarihinde Türk Hava Kuvvetlerinin Kıbrıs’ta Erenköy Mücadelesine destek vermek için gerçekleştirdiği harekat sırasında şehit olan Cengiz Topel ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin yakın tarihine derin izler bırakan 17 ismin hiperrealist silikon heykelleri de Surlariçi Şehir Müzesi’nde ziyaretçilerini bekliyor.