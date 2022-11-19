Kıbrıs Medya Grubu’nun başına Özer Kanlı geliyor





Kıbrıs Medya Grubu’nun Türkiye sermayesine satılma girişimi ile birlikte, yeni yönetim kademesi de belirlenmeye başladı.

AKSA’nın da içinde bulunduğu sermaye grubunun satın aldığı grubun tepe yöneticisi Kıbrıs Türk medyasının bilinen isimlerinden Özer Kanlı oldu.

Gruba, Türkiye’den de iki üst düzey yöneticinin atanacağı öğrenildi.

Satış işlemi son aşamaya gelirken, devir işlerinde ciddi yasal problemler yaşanıyor.

Neriman (Bedri)- Asil Nadir çiftinin kamuya ciddi borçlarının varlığı devir işlemlerini zora sokuyor. Kıbrıs Gazetesi ismi, logosu, binası, matbaası ayrı ayrı çeşitli şahıs ve devlet kurumlarına borcu bulunuyor. Nadir’in sadece Endüstri Bankası’nın batmasından kaynaklı Merkez Bankası bünyesindeki Tasarruf Mevduat Sigorta Fonu’na 11 milyon Eoru civarı borcu var.

Nadir ailesinin, devlet ve banka borçlarını ödemeden satıştan kaynaklanan 5 milyon Dolar’ı alma çabası sürekli olarak yasal engele takılıyor.

Nadir'in hükümetin bu konuda kendisine kıyak yapma talebinin, Başbakan Ünal Üstel tarafından reddedildiği, bu nedenle son dönemlerde muhalif bir tavır takındığı ise daha önce kamuoyunun gündemine gelmişti.

Aylardır doğru dürüst ödenmeyen Kıbrıs Medya Grubu personelinin önemli bir bölümü istifa ederek, kurulma aşamasında olan ve yatırımcılığını AKOL Group’un yaptığı başka bir medya grubunda bir araya geldi. Yeni yatırımın genel yayın yönetmenliğini ise deneyimli gazeteci Ali Baturay yapacak.



