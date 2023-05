Kıbrıs kültürünün izleri sürüldü

YDÜ öğretim üyelerinin New York Metropolitan Müzesi Cesnola Koleksiyonu’nda bulunan Kıbrıs arkaik dönemine ait insan figürlerini incelediği çalışma, “Euroasia Journal of Social Sciences-Hümanities” dergisinde yayımlandı

Yakın Doğu Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi öğretim görevlisi Selçuk Yalovalı’nın New York Metropolitan Müzesi Cesnola Koleksiyonu’nda bulunan Kıbrıs arkaik dönemine ait insan figürinlerini incelediği “Kıbrıs arkaik dönem insan figürinlerinin görsel ve kültürel analizi” adlı çalışması, “Euroasia Journal of Social Sciences-Hümanities” dergisinde yayımlandı. Yalovalı’nın Yakın Doğu Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Plastik Sanatlar Bölüm Başkanı Doç. Dr. Yücel Yazgın danışmanlığında yürüttüğü yüksek lisans tezinden üretilen çalışma daha önce Gaziantep’te yapılan “8. Uluslararası ZEUGMA Bilimsel Araştırmalar Kongresi”nde de bilim dünyası ile paylaşılmıştı.

New York Metropolitan Müzesi Cesnola Koleksiyonu’nda bulunan Kıbrıs arkaik dönemine ait insan figürinlerinin incelenerek analiz edildiği çalışma; Kıbrıs Arkaik dönemlerine ait insan figürinlerinin incelenmesinden yola çıkarak adadaki kültürün oluşumu, sanat üzerindeki etkileri ve sanatın önemine dair önemli sonuçlar ortaya koydu.

Araştırmada; Kıbrıs’ın kendine özgü kültürünün oluşum aşamaları, ticari ve politik hayatın Kıbrıs sanatı üzerindeki etkileri ve geçmiş kültürler ile günümüz kültürü arasındaki bağı güçlendirmenin günümüz sanatına olan etkileri vurgulandı. Kıbrıs arkaik dönemine ait insan figürinlerini incelenerek ait oldukları toplumun yaşayış tarzı ve inanış şekillerine ait bilgilerin de araştırıldığı çalışmada, bu konuda en önemli veri kaynağı olan Metropolitan Müzesi’nin arkeoloji koleksiyonlarından faydalanıldı.

Figürinlerin görsel analizinin arkeolojik verilere temellendirildiğini söyleyen Yakın Doğu Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi öğretim üyesi Uzm. Selçuk Yalovalı, yapılan kategorik incelemede figürinler, yedi farklı kategoriye ayrıldığını, saptanan bu kategorilerin; ibadet eden insan figürinleri, enstrüman çalan figürinler, savaşçı figürinler, tanrı ve tanrıça figürinleri, doğurganlık ile ilgili figürinler, günlük yaşam ile ilgili figürinler ve herhangi bir kategoriye dahil edilemeyen figürinlerin olduğu bilgisini verdi.

“Kıbrıs adası sahip olduğu kültürel çeşitlilik sebebi ile arkeologların, tarihçilerin, sanatçıların ve farklı disiplinlerden birçok araştırmacının ilgisini çekmiştir” diyen Yalovalı, bu dönemlerde, Yakın Doğu ve Mısır etkisinin görüldüğü imgelerden, Yunan imgelerine doğru bir geçiş yaşandığı sonucuna varıldığını anlattı.

Selçuk Yalovalı, “Günümüz kültürün; geçmiş kültürlerin birikimleri ile yaşadığımız dönemin üretimlerinin bir araya gelmesiyle şekillenir. Dolayısıyla geçmiş kültürler ile günümüz kültürü arasındaki bağı güçlendirmenin, günümüz sanatının değerini de artırdığı sonucuna varılmıştır” dedi.