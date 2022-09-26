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“Kıbrıs konusunda yeni bir döneme girildi”

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“Kıbrıs konusunda yeni bir döneme girildi”

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin (KKTC) Ankara Büyükelçisi İsmet Korukoğlu, “Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın açıklamaları Kıbrıs Türk halkını ziyadesiyle memnun etmiştir. Sayın Cumhurbaşkanı’nın ifadeleri Kıbrıs konusunda yeni bir döneme girildiğinin işaretidir” dedi.
Korukoğlu, Erdoğan’ın cümlelerinin Kıbrıs Adası’nda iyi komşuluk ilişkisi içinde yaşayan iki devletin varlığının resmen tanınması anlamına geldiğini, KKTC’nin uluslararası toplum içindeki haklı yerini almasının zamanının geldiğinin dünyaya ilanı olduğunu kaydetti.


 
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