Kıbrıs işlerinden kim sorumlu olacak?

UBP – YDP – DP Hükümeti’nin odağındaki soru: “Erdoğan yeni kabinesinde “Kıbrıs işlerinden” kimi sorumlu tutacak?”

Türkiye’de, AKP’nin bir kez daha iktidara gelmesinin ardından gözler, Cuma günü, Milletvekili yeminlerinin ardından açıklanacağı ifade edilen kabineye çevrildi. Kabine, Türkiye’de olduğu kadar Kıbrıs’ın kuzeyindeki siyasilerin; özellikle de iktidarın odak noktası haline gelmiş durumda. Zira UBP – YDP – DP Hükümeti, hem Türkiye ile imzalanan protokol, hem de imza bekleyen 40’a yakın “Kıbrıs ile ilgili kararname” gibi konularda sürecin nasıl ilerlediğini öğrenebilmek için Türkiye’nin Kıbrıs’tan sorumlu Cumhurbaşkanı Yardımcısı’nın belirlenmesini bekliyor. Konuyla ilgili geçtiğimiz günlerde Hükümet ortaklarından YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı, Kıbrıs’tan sorumlu mevcut isim, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ın Milletvekili seçildiğini, bu noktada Oktay’ın “milletvekilliği görevinden feragat mı edeceği, yoksa yeni bir ismin mi atanacağı” konularının kendileri için tam bir “muamma” olduğunu ifade etmişti.

Cuma günü TBMM’de yapılacak Milletvekili yeminlerinin ardından, Türkiye’nin mevcut “Kıbrıs’tan sorumlu” ismi, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ın görevi sona erecek.

FUAT OKTAY İLE İLGİLİ 3 SENARYO

Türk medyası, iktidar çevrelerinden edindiği bilgiler çerçevesinde yayımladığı haberlerde, kurulacak yeni kabinede Oktay ile ilgili 3 senaryodan söz ediyor. Bunlardan ilki, Oktay’ın Milletvekili görevinden istifa ederek Cumhurbaşkanı Yardımcısı görevine devam etmesi. Bir diğer senaryo, Oktay’ın TBMM Başkanı olarak görev alacağı yönünde. Üçüncü senaryoda ise Oktay, yeni kabinede yer almıyor. Yine aynı haberlerde, yeni bakanlıklar oluşturulacağı ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı sayısının 2 ya da 3’e yükseltileceği iddia ediliyor. Ancak Kıbrıs ile ilgili ayrı bir bakanlığın kurulacağına yönelik herhangi bir iddia ortaya atılmadı. Bu kapsamda Erdoğan’ın, Kıbrıs işlerini yine Cumhurbaşkanı Yardımcısı aracılığıyla yürütmesi bekleniyor.

KIBRIS’TAN SORUMLU YENİ İSİM KİM OLUR?

ELE1 TV’nin haber sitesi, AKP kulislerine dayandırdığı haberinde Erdoğan’ın Cumhurbaşkanı sayısını 2’ye yükselteceğini ve bu görevlere MİT Müsteşarı Hakan Fidan ile Eski Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’i atayacağını iddia ediyor.

Şimşek’in ekonomiden sorumlu Cumhurbaşkanı yardımcısı olacağı belirtiliyor. Bu iddianın gerçekleşmesi halinde, Kıbrıs işleri Hakan Fidan’a verilebilir.

“BİNALİ YILDIRIM” İDDİASI

Öte yandan İngiliz yayın kuruluşu Independent’in Türkçe servisi ise Cumhubaşkanı Yardımcısı sayısının 3’e çıkacağını, söz konusu görevlere ise TELE1’in haberinde olduğu gibi Hakan Fidan ve Mehmet Şimşek’in yanı sıra, Türkiye’nin son Başbakanı, AKP Genel Başkan Vekili Binali Yıldırım da atanacak. Böylesi bir olasılıkta, Kıbrıs’ta çeşitli “iş bağlantıları” bulunduğu iddia edilen Yıldırım’ın Kıbrıs’tan sorumlu Cumhurbaşkanı Yardımcısı olma ihtimali ortaya çıkıyor.

“OKTAY MİLLETVEKİLLİĞİ’NDEN İSTİFA EDER, GÖREVE GERİ DÖNER”

Son olarak Fransa merkezli Euronews haber kanalı ise, Cumhur İttifakı’nın bilişenelerinin kabinede olma talepleri doğrultusunda Fuat Oktay’ın Milletvekili görevinden istifa edip, Cumhurbaşkanı Yardımcısı görevine geri dönebileceğini iddia ediyor.

