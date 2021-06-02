Kıbrıs'ın arkeolojik tarihi gün yüzüne çıkacak

Kıbrıs Modern Sanat Müzesi, “Hafızaların Haritası” sergisi ile 369’uncu sergisini açtı. Sergi açılışında yeni bir müjde verildi: Turizm Bakanlığı ile Yakın Doğu işbirliğinde kurulacak Kıbrıs Arkeoloji Müzesi, Kıbrıs'ın arkeolojik tarihini gün yüzüne çıkaracak

Turizm ve Çevre Bakanlığı ile Yakın Doğu Oluşumu işbirliğinde kurulacak Kıbrıs Arkeoloji Müzesi, Kıbrıs'ın arkeolojik tarihini gün yüzüne çıkaracak.Andrey Orazbayev’in “Hafızaların Haritası” adlı kişisel sergisi, Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu tarafından Girne Üniversitesi Büyük Kütüphane Sergi Salonunda açıldı. Açılışta, Kıbrıs'ın arkeolojik tarihini gün yüzüne çıkaracak Kıbrıs Arkeoloji Müzesi’nin, Turizm ve Çevre Bakanlığı ile Yakın Doğu Oluşumu işbirliğinde kurulacağı da açıklandı.Kazak sanatçı Andrey Orazbayev’in, Kıbrıs Modern Sanat Müzesi için özel olarak hazırladığı “Hafızaların Haritası” adlı kişisel resim sergisi, Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu tarafından, Girne Üniversitesi Büyük Kütüphane’de açıldı. Andrey Orazbayev’un 30 eserinden oluşan sergisi, Girne Üniversitesi Büyük Kütüphane Sergi Salonunda 20 Haziran’a kadar sanatseverlerin ziyaretine açık olacak.Kıbrıs Modern Sanat Müzesi’nin 369’uncu sergisi olma özelliği taşıyan “Hafızaların Haritası” sergisinin açılışında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin müzecilik ve kültür hayatı ile ilgili önemli bir açıklama da yapıldı. Turizm ve Çevre Bakanlığı ile Yakın Doğu Oluşumu işbirliğinde kurulacak Kıbrıs Arkeoloji Müzesi ile mülkiyeti Turizm ve Çevre Bakanlığı’nda olan arkeolojik eserlerin, düzenlenecek süreli sergilerle gün yüzüne çıkarılacağı açıklandı.Girne Üniversitesi Büyük Kütüphane Sergi Salonunda düzenlenen serginin açılış konuşmasını Girne Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İlkay Salihoğlu gerçekleştirdi.Girne Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İlkay Salihoğlu, Kazak sanatçı Andrey Orazbayev’in Kıbrıs Modern Sanat Müzesi için özel olarak hazırladığı “Hafızaların Haritası” adlı kişisel resim sergisinin, Girne Üniversitesi Büyük Kütüphane Kültür ve Kongre Sarayı’nda gerçekleşen ilk etkinlik olduğunu hatırlatarak, topluma umut ve ışık olacak sanat etkinliklerine ev sahipliği yapmanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade etti.Konuşmasında büyük önder Mustafa Kemal Atatürk’ün “Bir millet ki resim yapmaz, bir millet ki heykel yapmaz, bir millet ki tekniğin gerektirdiği şeyleri yapmaz, itiraf etmeli ki o milletin ilerleme yolunda yeri yoktur” sözüne gönderme yapan Prof. Dr. İlkay Salihoğlu, “Yakın Doğu Oluşumu, teknoloji, resim ve heykel füzyonu Atatürk’ün bu sözle çizdiği vizyonu Kuzey Kıbrısımızda hayata geçirmek için bütün gücüyle çalışmaya devam ediyor” ifadesini kullandı.Yakın Doğu Oluşumu Müzeler Daire Başkanı Prof. Dr. Ali Efdal Özkul ise, “Hafızaların Haritası” sergisinin Kıbrıs Modern Sanat Müzesi’nin düzenlediği 369’uncu sergi olduğunu vurgulayarak Yakın Doğu Oluşumu’nun müzeleri ve sergileri ile ülkenin kültür sanat hayatına değer katmaya devam edeceğini söyledi.Kıbrıs topraklarının tarih boyunca doğu ve batı medeniyetlerine ev sahipliği yaptığını hatırlatan Prof. Dr. Ali Efdal Özkul, “Tarih boyunca Mısırdan Perslere, Romalılardan Bizanslılara, Venediklilerden Osmanlı İmparatorluğuna birçok batı ve doğu medeniyetine ev sahipliği yapmış bu topraklar çok zengin bir kültür ve sanat geleneğine sahip. Yakın Doğu Oluşumu olarak bugün de bu bereketli toprakların mirasına yaraşır bir kültür sanat ortamı oluşturmak için çalışıyoruz” ifadesini kullandı. Yakın zamanda Turizm ve Çevre Bakanlığı ile işbirliği içerisinde Kıbrıs Arkeoloji Müzesi’nin kurulumunu da tamamlayacaklarını söyleyen Prof. Dr. Özkul, “Mülkiyeti Turizm ve Çevre Bakanlığı’nda olan Kıbrıs topraklarının tarihini, kültürünü ve sanatını yansıtan arkeolojik eserleri, bakanlığımızla imzalayacağımız protokol uyarınca düzenlenecek süreli sergilerle Kıbrıs Arkeoloji Müzesi’nde insanlıkla buluşturacağız” ifadesini kullandı.Konuşmasına, Yakın Doğu Üniversitesi Kurucu Rektörü Dr. Suat İrfan Günsel’in “Bizlerin tek gayesi bu topraklarda var olmak ve kökleşmektir” sözleriyle devam eden Prof. Dr. Ali Efdal Özkul, “Suat Hocamızın da ifade ettiği gibi bizler, gelecek kuşaklara birçok alanda olduğu gibi sanat alanında da yol gösterici olmak için çalışıyoruz” dedi.Sanatçı Andrey Orazbayev ise konuşmasına, “Dr. Suat Günsel, bize normal yoldan fazlasını, otobanda limitsiz hızda gidebilme fırsatı verdi. Bu yolda gitmek bizim için çok büyük bir zevktir. Bu vesileyle Dr. Suat Günsel’e, Günsel Ailesinin tüm bireylerine, Yakın Doğu Oluşumuna ve Kıbrıs Modern Sanat Müzesinin oluşumunda katkı koyan herkese şükranlarımı sunuyorum“ ifadesini kullandı.