Kıbrıs için yeni dönem

BM Genel Sekreteri Guterres, Cumhurbaşkanı Tatar ve Rum Lider Hristodulidis arasında New York’ta yapılan üçlü görüşmede önemli kararlar alındı. Liderler, yeni geçiş kapılarının açılması için Kıbrıs'ta bir araya gelecek, Genel Sekreter ile bir sonraki görüşme Türkiye ve Yunanistan'ın katılımıyla yapılacak

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile Rum Lider Nikos Hristodulidis’in Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres’in ev sahipliğinde New York’ta bir araya geldiği gayriresmi akşam yemeği gerçekleştirildi.

Gayriresmi akşam yemeği BM Merkezi’nin 38. katında gerçekleşti.

Yemek sonrası hem liderler, hem de BM Genel Sekreteri Antonio Guterres açıklamalar yaptı.

BM, Genel Sekreter Antonio Guterres'in Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve Rum yönetimi lideri Nikos Hristodulidis ile gayriresmi akşam yemeğinde gerçekleştirdiği buluşmaya ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Guterres, Kıbrıs’ta liderler arasında müzakerelerle ilgili ortak bir zemin bulunmadığını ancak yakın gelecekte genişletilmiş gayriresmi bir toplantı konusunda mutabık kalındığını belirtti.

Açıklamada, Guterres’in, Temmuz ayında kendisine nihai raporunu sunan Kişisel Kıbrıs Özel Temsilcisi María Angela Holguin Cuellar'ın çabalarına ve iki liderin yanısıra geniş kesimlerle temaslarına rağmen, liderler arasında Kıbrıs meselesinde ilgili olarak ileriye dönük ortak bir zemin bulunamamış olmasından üzüntü duyduğu belirtildi.

Guterres, liderleri, pozisyonları arasındaki uçurumu nasıl kapatacaklarını ve çözüme giden yolda ilerleme sağlamak için güveni nasıl yeniden inşa edeceklerini düşünme konusunda cesaretlendirdi.

Tatar ve Hristodulidis’in, yakın gelecekte Genel Sekreter'in himayesinde daha geniş bir formatta gayrı resmi bir toplantı yaparak, ileriye yönelik izlenecek yolu ele alma konusunda mutabık kaldıkları da kaydedildi. Liderlerin, yeni geçiş kapılarının açılması olasılığını ele almak üzere Kıbrıs'ta bir araya gelme konusunda da görüş birliğine vardığı bildirildi.

Guterres, BM’nin Kıbrıs meselesinin tüm Kıbrıslıların ve gelecek nesillerin yararına olacak şekilde barışçıl bir çözüme kavuşturulması yönündeki kararlı taahhüdünün devam ettiğini de vurguladı.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ise, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres ile bir sonraki gayrıresmi görüşmenin Türkiye ve Yunanistan'ın katılımıyla gerçekleşmesi konusunda mutabık kalındığını bildirdi.

Tatar, BM binasında Guterres'in daveti üzerine katıldığı gayriresmi akşam yemeğinin ardından düzenlediği basın toplantısında, AA muhabirinin "Guterres ile gayriresmi yemeğinizde hangi konular ele alındı? Guterres, KKTC'nin devlet ve egemenliğinden vazgeçmeyeceğini, çözümün iki devletli çözüm olduğunu daha iyi idrak edebilmiş durumda mı?" sorularını yanıtladı.

KKTC'nin tutumunun değişmediğine işaret eden Tatar, "Ben yeni bir vizyon sundum, çünkü 50 yıl boyunca federal çözüm çabaları başarısız oldu." ifadesini kullandı.

KKTC'nin egemen eşitliği ve uluslararası statüsü teyit edilmeden resmi müzakerelere tekrar dönülmeyeceğinin altını çizen Tatar, yemekte birçok konunun ele alındığını belirtti.

Ambargo ve izolasyonun sürmesinin etkilerini gündeme getirdiğini anlatan Tatar, "BM Genel Sekreteri ile bir sonraki görüşmenin Türkiye ve Yunanistan'ın katılımıyla yapılması konusunda mutabık kaldık." bilgisini verdi.

Cumhurbaşkanı Tatar, aynı zamanda Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) Lideri Nikos Hristodulidis ile Kıbrıs’ta bir araya gelerek yeni sınır kapılarının açılması konusunu ele alma kararı verdiklerini, taleplerin kabul edilebilir olması halinde bunun gerçekleşeceğini kaydetti.

