banner583
banner572
UBP-DP-YDP KOALİSYON HÜKÜMETİ KURULUYOR
UBP-DP-YDP KOALİSYON HÜKÜMETİ KURULUYOR
46 0
“Direkt uçuşların olmaması kabul edilemez”
“Direkt uçuşların olmaması kabul edilemez”
33 0
 
“İlla birinin başına bir şey mi gelsin?”
“İlla birinin başına bir şey mi gelsin?”
18 0
Köyün su deposuna deterjan döktüler!
Köyün su deposuna deterjan döktüler!
84 0
Koronanın fendi, futbolu yendi
Koronanın fendi, futbolu yendi
101 0
Hekimler fidan dikti
Hekimler fidan dikti
18 0
“Çıkmazdayız”
“Çıkmazdayız”
30 0
banner529
banner570

Kıbrıs gazisi 46 yıl sonra Kıbrıs’ta kaza kurbanı

banner476

Maraş'ta iki metre derinliğindeki apartman bodrumuna düşen Türkiye Muharip Gaziler Derneği Genel Başkanı,Kıbrıs gazisi 71 yaşındaki Mehmet Şükrü Tandoğan hayatını kaybetti

banner577
Kıbrıs gazisi 46 yıl sonra Kıbrıs’ta kaza kurbanı
 
Türkiye Muharip Gaziler Derneği Başkanı, Kıbrıs Barış Harekâtı gazisi Emekli Albay Mehmet Şükrü Tandoğan, 46 yıl sonra açılış töreni için geldiği Maraş’ta düşerek, aldığı yaralardan dolayı hayatını kaybetti.
Maraş'ta 15 Kasım tarihinde KKTC'nin 37'inci yıldönümü kutlamaları sırasında 2 metre yüksekten apartman bodrumuna düşerek ağır yaralanan Türkiye Muhabip Gaziler Derneği Genel Başkanı Mehmet Şükrü Tandoğan kurtarılamadı.
Tandoğan Maraş'ta beton kapağın kırılması ile düşmesi sonucu çene kemiği kırılmış ve ağır yaralanmıştı.
Düştüğü çukurdan polisler ve sağlık çalışanları tarafından çıkarılan Tandoğan, ilk olarak Gazimağusa Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne, ardından Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne sevk edilmişti.
Bir süredir Türkiye'de tedavi gören Tandoğan'ın ölüm haberi geldi.
 
banner342
banner496
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.