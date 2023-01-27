“Kıbrıs gazetesini satın almayın, reklam vermeyin”

Barolar Birliği İnsan Hakları Komitesi Başkanı Avukat/Aktivist Aslı Murat, 16 yaşındaki Helin Reessur cinayetiyle ilgili “Aşk Cinayeti” manşeti atan, Özer Kanlı‘nın Genel Yayın Yönetmeni olduğu Kıbrıs Gazetesi‘nin neye hizmet ettiğinin toplum tarafından iyi anlaşılmasını istedi

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Murat, nefret propagandası yapan Kıbrıs gazetesinin bir sonraki kadın, çocuk cinayetinin akıl hocası olduğunu, gazetenin insan düşmanı, gazetecilik ilke ve prensiplerinden bihaber olduğunu ve tek derdinin; bazı kesimleri hedef göstermek, suçu meşrulaştırmak ve mağduriyetlere kılıf uydurup hak ihlallerini görünmez kılmak olduğunu vurguladı.

Murat, “Kıbrıs gazetesini satın almayın, satın alanları uyarın. Kıbrıs gazetesine reklam vermeyin, verenleri uyarın vermesinler. Onlara neye hizmet ettiklerini anlatın. Hepimize sıra gelecek, bilin ve susmayın” dedi.

