"Kıbrıs Fatihi" Ecevit unutulmadı

Barış Harekâtı'nın talimatını veren dönemin Türkiye Başbakanı Bülent Ecevit, harekâtın 48’inci yıl dönümü nedeniyle törenle anıldı



Kıbrıs Mutlu Barış Harekâtı döneminde Türkiye Cumhuriyeti’nin Başbakanı olan Bülent Ecevit, harekâtın 48’inci yıl dönümü nedeniyle anıldı.

Göçmenköy'deki Ecevit heykeli önünde Sönmezliler Ocağı tarafından düzenlenen törene Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre de katıldı.

Tören saygı duruşunun ardından İstiklâl Marşı okunmasıyla başladı ve Zorlu Töre'nin yaptığı konuşmayla sona erdi.

Töre, törende yaptığı konuşmada, Ecevit'e ve Anavatan Türkiye'ye karşı vefa duygusunun oluşması ve devam ettirilmesi gerektiğini söyledi.

Töre, Kıbrıs Türkü'nün adada 1878'den sonra 96 yıl boyunca zaman zaman, aç susuz kalarak, çaresiz kalarak, göçler vererek ulusal direnişini ve milli varlığını sürdürdüğünü, TMT'ye gelene kadar Volkan, Karaçete, 9 Eylül, Sönmezliler Ocağı gibi teşkilatlar kurarak direnişini ve uyanışını devam ettirdiğini, Kıbrıs'ın bir Türk adası olduğunu dünyaya bildirdiğini kaydetti.

Rum-Yunan ikilisinin hiçbir zaman Ada'nın tümünü işgal edemediğini ve edemeyeceğini kaydeden Töre, Türk ordusunun 1878'de Osmanlı'nın yaptığı gibi ada topraklarından gitmesini kabul etmeyeceklerini bildirdi.

KKTC'nin tarihe şaka olsun diye değil, şehit canı ve kanıyla kurulduğunu söyleyen Töre, Kıbrıs Türkünün KKTC'yi yaşatmak mecburiyetinde olduğunu, Türkiye Cumhuriyeti'nin garanti anlaşmalarından doğan haklarının hiçbir zaman sulandırılmaması gerektiğini ifade etti ve vatan savunmasında emeği geçen tüm gazi ve şehitleri minnet ve rahmetle andığını belirtti.

