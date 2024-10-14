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“Kıbrıs Cumhuriyeti en büyük başarımızdır”

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LTB Başkanı Harmancı “Bugünkü durumdan kim sorumlu olursa olsun Kıbrıs Cumhuriyeti bizim en büyük başarımızdır” dedi

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“Kıbrıs Cumhuriyeti en büyük başarımızdır”
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Güney’de yayımlanan Politis gazetesi, Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı Mehmet Harmancı’yla gerçekleştirilen bir söyleşiye yer verdi.

Harmancı söyleşisinde özetle; “Crans Montana müzakerelerinin başarısızlığından sonra çok zor bir döneme girildiğini, çıkmazın aşılması için diyalogun şart olduğunu” belirterek, gerek Rum lider Nikos Hristodulidis gerekse Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın sağ kesimden olduklarını, aynı siyasi temele sahip olduklarını bu sebeple de yeni örneklere ihtiyaç olduğunu iddia etti.

“Bugünkü durumdan kim sorumlu olursa olsun Kıbrıs Cumhuriyeti bizim en büyük başarımızdır ve hiç kimse Kıbrıslı Rum ve Kıbrıslı Türklerin Kıbrıs Cumhuriyeti’ndeki haklarını inkar edemez” şeklinde konuşan Harmancı, çözüm çabalarının yerel düzeyde de, toplumun sürece katılımı sağlanarak gerçekleştirilmesi gerektiğini ifade etti.

Harmancı, New York’ta gerçekleştirilecek olan gayrıresmi görüşmeye dair büyük beklentileri olmadığını da belirtirken, Kıbrıs Türk toplumu içerisindeki ilerici partilerin ortak manifesto oluşturmaları gerektiğini de sözlerine ekledi.

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