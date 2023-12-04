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“Kıbrıs bölünemeyecek kadar küçük ama tüm Kıbrıslılara yetecek kadar büyüktür”

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Yeni Kıbrıs Partisi (YKP) Genel Sekreteri Murat Kanatlı, "Volt Kıbrıs Kuruluş Kongresi"nde konuşma yaptı.

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“Kıbrıs bölünemeyecek kadar küçük ama tüm Kıbrıslılara yetecek kadar büyüktür”
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YKP’den yapılan yazılı açıklamaya göre, Kanatlı, Kıbrıs’ın bölünemeyecek kadar küçük ama tüm Kıbrıslılara yetecek kadar büyük olduğunu söyledi.
 
Kıbrıs’ın ve bölgesinin bir kez daha gerginliklerin, silahlı çatışmaların ortasında kaldığını dile getiren Kanatlı, tam da mücadele ve umuda ihtiyaç olunduğu bir zamanda olunduğunu kaydetti.
 
“Kıbrıs’ın iki bölgeli, iki toplumlu bir federal yapıda birleştirilmesi belki eskiden kötüler içinde iyi bir seçenekti ancak şimdi elimizdeki tek araçtır.” ifadelerini kullanan Kanatlı, tüm Kıbrıslıların ana yurtlarını birleştirmek için ortak mücadelesine ihtiyaç olduğunu belirtti.
 
Ortak mücadelenin yükseltilmesi için ortak bir zeminin mevcut olduğunu dile getiren Kanatlı, Haziran 2024 Avrupa Parlamentosu seçimlerinin tüm Kıbrıslıların ortak seçim kampanyası yaparak ortak oy verecekleri bir olay olduğunu belirtti.
 
Kanatlı sözlerini şöyle tamamladı:
 
“Kıbrıs, bölünemeyecek kadar küçük ama tüm Kıbrıslılara yetecek kadar büyüktür, ortak yurdumuzu birleştirmek için ortak mücadele zeminlerinde buluşma dileklerimizle.”
 
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