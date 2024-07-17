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Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50. yıl dönümü kutlamaları...

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Kutlama programına, TC Cumhurbaşkanı Erdoğan, TBMM Başkanı Kurtulmuş ve kabine üyelerinin yanı sıra siyasi parti temsilcileri ve çok sayıda milletvekili katılacak Kutlamalarda, CHP Genel Başkanı Özel, MHP Genel Başkanı Bahçeli, DSP Genel Başkanı Aksakal ile BBP Genel Başkanı Destici de bulunacak

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Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50. yıl dönümü kutlamaları...
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Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50. yılı kutlama programına, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ve kabine üyelerinin yanı sıra siyasi parti temsilcileri ve çok sayıda milletvekili katılacak.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, KKTC, Barış Harekatı'nın 50. yılını görkemli bir şekilde kutlamaya hazırlanıyor.

Anma programlarının yanı sıra KKTC Barış Harekatı'nın 50. yılına özel bando ve mehteran birliği konserleri, spor müsabakaları, konferans, seminer, sempozyum, makale yarışması gibi etkinlikler düzenlenecek.

Harekatın 50. yılı için KKTC'de yapılacak törene, Türkiye'nin ilk uçak gemisi TCG Anadolu da katılacak. TCG Anadolu ve çok sayıda gemi, geçit töreni yapacak.

Etkinlikler kapsamında Türk Yıldızları ve SOLOTÜRK ekiplerinin de 20 Temmuz'da gösteri yapması planlanıyor.

- Devlet Erkanı KKTC'de

Kutlamalar kapsamında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ve kabine üyelerinin yanı sıra siyasi parti temsilcileri ve çok sayıda milletvekili de KKTC'de olacak.

Kurtulmuş'a, TBMM Başkanlık Divanı üyeleri ve Grup Başkanvekilleri de eşlik edecek.

Kutlamalara, CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 174 Kıbrıs Gazisi, Merkez Yönetim Kurulu üyeleri ve çok sayıda milletvekiliyle katılacak.

Özel'in davetiyle, Kıbrıs Barış Harekatı'nda "Ayşe tatile çıksın" parolasına ilham veren, dönemin TC Dışişleri Bakanı Turan Güneş'in kızı Prof. Dr. Ayşe Güneş Ayata, dönemin Çalışma Bakanı Önder Sav da etkinliklerde yer alacak.

Erdoğan ile birlikte MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, DSP Genel Başkanı Önder Aksakal ve BBP Genel Başkanı Mustafa Destici de KKTC'ye gelecek.

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