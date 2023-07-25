“KIBRIS ‘Avrupa’nın Aile Kavgası’”, Cumhurbaşkanı Tatar’a takdim edildi

Cumhurbaşkanlığı yayını olarak çıkan “KIBRIS ‘Avrupa’nın Aile Kavgası’”, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’a takdim edildi.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Avrupa Konseyi’ndeki “Kıbrıs Tartışmalarını” belgelerle kitaplaştıran Kayhan Karaca ve Prof. Dr. Mehmet Çağlar’ı kabul etti.

Cumhurbaşkanlığından verilen bilgiye göre, Kayhan Karaca ve Prof. Dr. Mehmet Çağlar’a kitabın hazırlanmasında ortaya koyduğu çaba ve yaptıkları araştırmalar nedeniyle teşekkür eden Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, arşiv taraması sonuncunda hazırlanan, belgelere dayalı kitabın, Kıbrıslı Türklerin Avrupa Konseyi’ndeki temsili ve Kıbrıs’ın siyasi tarihine dair önemli bir kaynak olduğunun altını çizdi.

Cumhurbaşkanı Tatar, tarihçilere, akademik çalışmalara ve araştırmalara önemli bir kaynak olacak “KIBRIS ‘Avrupa’nın Aile Kavgası’” kitabını hazırlayan Kayhan Karaca ve Prof. Dr. Mehmet Çağlar’ı tebrik ederek başarılar diledi.

Kabulde Cumhurbaşkanlığı Müsteşarı Okan Donangil ve Cumhurbaşkanlığı Basın Bürosu Sorumlusu Çağıl Günalp de hazır bulundu.

