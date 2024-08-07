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“Kıbrıs, ateş çemberinin ortasında”

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Doç. Dr. Muhittin Tolga Özsağlam, “Ne kadar inkâr etsek de ateş çemberinin ortasındayız” ifadelerini kullandı

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“Kıbrıs, ateş çemberinin ortasında”
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Akademisyen Doç. Dr. Muhittin Tolga Özsağlam, Kıbrıs’ın Orta Doğu’da devam eden ateş çemberinin ortasında olduğuna dikkat çekerek, “Biz kültürel anlamda, Orta Doğu’nun içerisindeyiz” dedi.
Kıbrıs Postası TV’de yayınlanan, Gökhan Altıner’in sunduğu Sabah Postası’na konuk olan Özsağlam, Kıbrıs sorunun, Kıbrıslı Türkler ve Rumlar, hatta Garantör ülkeleri bile aşan bir sorun olduğunu vurguladı.
Özsağlam, Güney Kıbrıs’ın İsrail ve Hindistan ile yaptığı açıklamalarla büyük bir atak yakaladığına işaret etti. Özsağlam, bölgesel bir çatışma olasılığına da vurgu yaparak, “Bölgesel bir çatışma olasılık tabi ki” ifadelerini kullandı.
Rum Lider Nikos Hristodulidis’in son günlerde Kıbrıs sorununda yaptığı açıklamaları değerlendiren Muhittin Tolga Özsağlam, “Hristodulidis ümit pompalamaya çalışıyor, hakikat dışı siyaset yapıyor” dedi.
 
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