Kıbrıs Türkü’nün göklerdeki yeni gücü Fly Kıbrıs Hava Yolları, 16 Nisan 2023 tarihli İstanbul - Ercan seferiyle uçuşlara başladı. “Kıbrıs artık her yere daha yakın” sloganıyla Kıbrıs Türk havacılık tarihinde bir mihenk taşı olmayı hedefleyen Fly Kıbrıs Hava Yolları, ilk misafirlerini İstanbul Havalimanı – Ercan destinasyonunda ağırladı. İlk sefer, adını Şampiyon Melekler’den alan “Melekler Takımı” isimli Airbus A320 uçağı ile gerçekleşti. Ercan Uluslararası Havalimanı’na inen ilk Fly Kıbrıs uçağı, su tankıyla karşılandı.

Kıbrıs’ın yeni havayolu Fly Kıbrıs’ın ilk uçuşuna Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu; Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, eski Başbakan Yardımcısı Serdar Denktaş, Türkiye ve KKTC’den gazeteciler ve turizmciler katıldı.

Erhan Arıklı: “13 yıldır bu anı bekliyorduk. Kendimize ait bir hava yolu şirketini, kendimizin kullanacağı base’inin burada olacağı bir uçağa kavuşmanın heyecanı içindeydik. Nihayet bugün bu gerçekleşti. Bu heyecanı bu mutluluğu bize tattıran üç genç arkadaşımıza teşekkür ediyorum. Umarım daha da büyüyecek bu şirket ve satın alıp da uçurduğumuz kendi hava yolu şirketimiz olacak. Önümüzdeki süreçte belkş bu yerli hava yolu şirketini milli hava yolu şirketi haline getirebilmenin de yollarını konuşacağız. Tekliflerimizi ve değerlendirmelerimizi yapacağız. Her şeyi lie bizim olan bir hava yolu şirketi. Tekrar emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.”

Fikri Ataoğlu: “Hayırlı ve uğurlu olsun. Meşakkatli bir süreç ve bu meşakkatli süreç sonundaki genç girişimci arkadaşlarımızın girişimiyle özlediğimiz ve gerçekten de olması gereken, gerek ülkemizdeki gerek turizm adası, eğitim adası oluşumuzdan dolayı bir taraftan uğraştığımız ama uğraşma süreci içinde olduğumuz yeni doğan bu hava yolu şirketinin girişimiyle başlatılan bu seferlerin bugün ilkini hep birlikte gerçekleştirdik. Dolayısıyla 2010 yılından itibaren beklediğimiz bu olayı yaşadığımız bugünde ülkemiz adına genç girişimci arkadaşlarıma çok teşekkür ederim, başarılarının devamını dilerim. Ülkemize de bir çağrımız olsun, bütün herkes artık bu hava yolu ve bundan sonra kurulacak olan bu girişimci gençlerimiz gibi hava yolu şirketlerine de sahip çıkmamız gerekir. Tekrardan hayırlı olsun. Genç arkadaşları da kutluyorum.”

Serdar Denktaş: “Bir hayaldi, gerçekleşti. Önce bu hayali kurup zoru başararak bu hayali gerçekleştiren genç yatırımcılarımızı kutluyorum. Bir risk alarak bu yola çıktılar ama başarılı olacaklarındanhiç kuşkumuz yok. Kıbrıs’ın malı bir hava yoludur bu hava yolu. Sahip çıkmamız, onlara destek vermemiz, cesaretlendirmemiz daha da gelişmelerini sağlayabilecek. Hayırlı uğurlu olsun, başarılarının devamını diliyorum.”

Geleceğe kanatlandık!

Fly Kıbrıs Hava Yolları kurucu ortakları Nusret Polat, Rauf Denktaş ve Mehmet Dalman Yücel, ilk uçuş heyecanını şu sözlerle dile getirdiler:

Mehmet Dalman Yücel: “Gururluyuz, onurluyuz, uçağımız kendi evi olan KKTC’de park haline gelmiştir. Bu ana kadar emeği geçen tüm ekip arakadaşlarıma, ortaklarıma teşekkür etmek isterim. Bizim için çok özel bir an. Allah utandırmasın, tüm KKTC’ye hayırlı uğurlu olsun.”

Rauf Denktaş: “Bizim için büyük bir gurur. KKTC’yi anavatana bağlayan bir bağ daha oluşturduk. Ada ülkesi olmanın havayolu ihtiyacını karşılamak için bugün ilk uçuşumuzu gerçekleştirdik. Hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. İnşallah uçak fiyatlarını da dengede tutacak, rekabeti artıracak kaliteyi getirecek, devam ettirecek, konforlu, güvenli uçuşlar sağlayacak bir yeni hava yolu olmasını diliyorum. Tüm ekip arkadaşlarımıza, bunun gerçekleşmesini sağlayan herkese de teşekkür ediyorum.”

Nusret Polat: “Çok mutlu ve gururluyuz. İnanılmaz heyecanlıyız. İnşallah vatanımıza hayırlı uğurlu olsun. Halkımızın hem anavatanla buluşmasına, hem turizm trafiğinin daha rahatlaması açısından herkese hayırlı uğurlu olsun.”

Yüzde yüz yerli sermaye ile kurulmuş bir havayolu olarak, adanın lokomotif sektörü turizmde yepyeni bir sayfa açmayı hedefleyen Fly Kıbrıs, rekabetçi fiyat politikasıyla yeniden bir hava köprüsü kuruyor. Tarifeli uçuşlara başlayan Fly Kıbrıs, ilk etapta İstanbul, Ankara ve İzmir’e gidiş ve dönüş seferleri düzenleyecek. Önümüzdeki aylarda yeni uluslararası destinasyonlarla uçuşlarını çeşitlendirecek olan Fly Kıbrıs, KKTC’nin dünyaya yeniden açılan kapısı olmayı hedefliyor.