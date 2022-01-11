Kıbrıs 6,4 şiddetinde depremle sallandı

Kıbrıs’ta 6,4 şiddetinde deprem meydana geldi.

Avrupa-Akdeniz Sismoloji Merkezi (EMSC) ve AFAD, sabaha karşı saat 03.10’da meydana gelen depremin şiddetini 6,4 olarak duyurdu. Amerikan Jeoloji Araştırmaları Merkezi ise depremin şiddetini 6,6 olarak duyurdu.

Kıbrıs’ın batısında Baf'ın 12 Km açığındaki 6,4 büyüklüğündeki deprem Kıbrıs ve Türkiye'nin yanı sıra Filistin, Mısır, İsrail, Suriye, Yunanistan, Lübnan, Girit Adası'nda da şiddetli hissedildi.

Depremin yerin 2,1 km altında oduğu belirtildi.

Geçen hafta da Antalya-Kıbrıs arasında 5,1 büyüklüğünde deprem meydana gelmiş, sarsıntı adanın bazı bölümlerinde hissedilmişti.