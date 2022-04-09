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Kıb-Tek’te süresiz grev başlıyor

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El-Sen, salı gününden itibaren süresiz grev başlatma kararı aldı. El-Sen Başkanı Özkıraç, Başbakan Sucuoğlu’nun sendikalara enerji üretiminin yüzde 40’ını Karadeniz Enerji Holding’e devretmeye çalıştıklarını söylediğini vurguladı

Kıb-Tek’te süresiz grev başlıyor
 
Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası (El-Sen), “elektriğin özelleştirilmesi ve bilinçli olarak batırılan kurumun zararının halktan çıkarılması” gerekçesiyle   salı gününden itibaren süresiz olarak kurum genelinde iş başı yapmayacaklarını açıkladı.
El-Sen Başkanı Kubilay Özkıraç, Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (Kıb-Tek) Merkez  binası önünde yaptığı basın açıklamasında, toplumun zarar görmemesi için bu sürede sadece teknik, arıza ve çağrı merkezi ekiplerinin görev yapacağını ve her gün için detaylı bilgiyi halkla paylaşacaklarını kaydetti.
El-Sen’in iş bırakma kararına, ülkede faaliyet gösteren diğer sendikaların temsilcileri de, basın açıklamasında yer alarak, destek gösterdi.
El-Sen Başkanı Özkıraç, maliyetler belirlenirken sosyal adalet ilkesi çerçevesinde, maaş gelir ve mal varlıkları üzerinde fiyatlandırma yapılması gerektiğini belirterek, “Devletin, varlıklı olanlardan aldıkları ile kurumun maliyetinin altında satış yapmasını engelleyecek politikalara katkı yaparak zararın önlenmesi için eylemdeyiz” dedi.
Önceki gün Başbakan Sucuoğlu’nun Sendikal Platform temsilcileriyle yaptığı görüşmede, enerji üretiminin yüzde 40’ını Karadeniz Enerji Holding isimli şirkete devretmeye çalıştıklarını söylediğini iddia eden Özkıraç, elektrik üretiminin yüzde 45’inin de AKSA da olduğuna dikkat çekti ve bunun Kıb-Tek’in yabancı sermayeye satılması anlamına geldiğini söyledi.
Özkıraç, hükümetin, Kıb-Tek’i ve toplumun diğer değerlerini, özelleştirme ve yabancı sermayeye peşkeş çekme niyetinde olduğunu öne sürerek, “Biz bu konuda çalışanlar ve Sendikal Platform ile birlikte, tüm toplumu da yanımızı alarak Kıb-Tek’in batırılmasına, satılmasına karşı direneceğiz. Direnmekten başka çaremiz kalmamıştır. Salıdan itibaren bu ülkede neler olacağını, bu ülkeyi yönettiğini iddia edenler, ne olacağını çok iyi görecekler” dedi.
 
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