banner583
Aşı için kuyruk çilesi bitmiyor
Aşı için kuyruk çilesi bitmiyor
45 0
Kortlarda Performans Tur başladı
Kortlarda Performans Tur başladı
11 0
 
Mocha Nasıl Yapılır?
Mocha Nasıl Yapılır?
70 0
Türkiye’de Mutlaka Görülmesi Gereken Tarihi ve Turistik Yerler
Türkiye’de Mutlaka Görülmesi Gereken Tarihi ve Turistik Yerler
32 0
Herkes şikayet ediyor ama ciddi önlem alan yok
Herkes şikayet ediyor ama ciddi önlem alan yok
41 0
Gün babalarındı
Gün babalarındı
30 0
İtalya kayıpsız turladı
İtalya kayıpsız turladı
14 0
banner661

Kıb-Tek’te pes dedirten manzara

banner476

Kıb-Tek Genel Merkezi’nde bir odanın pencerelerinin açık olmasına rağmen odadaki klimanın çalıştığı, güpegündüz ışıkların yandığı görüldü. Mesai saatinde odada hiçbir personelin olmaması da dikkat çekti

banner666
Kıb-Tek’te pes dedirten manzara
 
Murat ASLAN
Kıb-Tek Genel Merkezi’nde dün rastlanan görüntüler pes dedirtti.
Merkez binasında bir odanın pencerelerinin açık olmasına rağmen odadaki klimanın çalıştığı, güpegündüz olmasına rağmen de ışıkların yandığı görüldü.
Mesai saati olmasına rağmen odada hiçbir Kıb-Tek personelinin olmaması da dikkat çekti.
İşlem yapmak için Kıb-Tek’e giden vatandaşlar gördükleri bu manzara karşısında tepkilerini dile getirdi.
Sabah saatlerinde olmasına rağmen bazı odalarda memurların olmadığını, bazı odada kapıların, pencerelerin açık olduğunu, klimaların da çalışır vaziyette olduğunu söyleyen vatandaşlar, güpegündüz ortalığın aydınlık olmasına rağmen odadaki ışıkların da yandığını belirtti.
“Tasarruf yapılması gereken dönemde bu nasıl savurganlık?” diyen vatandaşlar, bu konuda bir  an önce önlem alınmasını istedi.
 
banner342
banner603
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.