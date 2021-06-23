Kıb-Tek’te pes dedirten manzara

Kıb-Tek Genel Merkezi’nde bir odanın pencerelerinin açık olmasına rağmen odadaki klimanın çalıştığı, güpegündüz ışıkların yandığı görüldü. Mesai saatinde odada hiçbir personelin olmaması da dikkat çekti



Murat ASLAN

Kıb-Tek Genel Merkezi’nde dün rastlanan görüntüler pes dedirtti.

Merkez binasında bir odanın pencerelerinin açık olmasına rağmen odadaki klimanın çalıştığı, güpegündüz olmasına rağmen de ışıkların yandığı görüldü.

Mesai saati olmasına rağmen odada hiçbir Kıb-Tek personelinin olmaması da dikkat çekti.

İşlem yapmak için Kıb-Tek’e giden vatandaşlar gördükleri bu manzara karşısında tepkilerini dile getirdi.

Sabah saatlerinde olmasına rağmen bazı odalarda memurların olmadığını, bazı odada kapıların, pencerelerin açık olduğunu, klimaların da çalışır vaziyette olduğunu söyleyen vatandaşlar, güpegündüz ortalığın aydınlık olmasına rağmen odadaki ışıkların da yandığını belirtti.

“Tasarruf yapılması gereken dönemde bu nasıl savurganlık?” diyen vatandaşlar, bu konuda bir an önce önlem alınmasını istedi.

