Kıb-Tek’te iş yavaşlatma eylemi

El-Sen, Kıb-Tek’te öncelikli başvurular haricinde talep edilecek işler için iş yavaşlatılmaya gideceklerini açıkladı

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası (EL-SEN), dün yaptığı eylem çerçevesinde Başbakanlık önüne patlak araba lastiği bıraktı.Hükümete ve KIB-TEK Yönetim Kurulu’na sorunların çözülmesi adına diyalog çağrısı yapılan basın açıklamasında, sendika tarafından yapılan eylemlerin sona erdiği tarihten itibaren randevu taleplerine yanıt verilmediği belirtildi.TÜRK-SEN Başkanı Arslan Bıçaklı, KIB-TEK’e yatırım yapılmasına yönelik eylemler gerçekleştirildiğini, protokol imzalandığını söyleyerek, tüm bunlara karşın hâlâ yatırım yapılmadığını belirtti.Bıçaklı, 2019 yılında imzalanan bir protokole atıfta bulunarak, o protokolde 45 gün içinde yatırım yapılacağının yer aldığını ancak bugün hâlâ bunun uygulamaya geçirilmediğini söyledi.“Herhalde 45 gün hâlâ dolmadı” diyen Bıçaklı, EL-SEN’in günlerce "toplumu AKSA’ya mahkum etmeyin, yatırım yapın" çağrısıyla eylem yaptığını, 50 örgütün bir araya gelerek komisyon kurulmasını da öngören bir uzlaşma metni imzaladığını anımsattı.KIB-TEK Yönetim Kurulu’nun Şubat ayında 60 megavatlık santral için karar aldığını dile getiren Bıçaklı, alınan kararın uygulanmadığını belirtti. Bıçaklı, kurum müdürünün çalışanlara mobbing uyguladığını iddia etti.EL-SEN Genel Başkanı Çağlayan Cesurer de, kurumun üretimden koparılmak istendiğini, buna yönelik bir politika yürütüldüğünü iddia etti.Kuruma borcu olanlara yönelik Bakanlar Kurulu’ndan elektrik borçlarının tahsili ile ilgili yasa gücünde kararname geçirildiğini anımsatan Cesurer, bu noktada kuruma biriken borçların takibi için sözleşmeli olarak istihdam edilen avukatlara ihtiyaç kalmadığını, işlerine son verilmesi gerektiğini söyledi.Cesurer, yeni santral yatırımlarına yönelik 16 Şubat tarihinde alınan yönetim kurulu kararının KIB-TEK Genel Müdürü tarafından bekletildiğini, uygulamaya konmadığını savundu.“Çünkü aldığı talimat bu yöndedir ve günün sonunda ‘ne yapalım AKSA’ya muhtacız’ demektedir” diyen Cesurer, elektrik bağlantı taleplerinde torpil yapıldığı iddiasına da bulunarak, buna son verilmediği takdirde dünden itibaren sendika üyelerinin öncelikli başvurular haricinde talep edilecek işler için iş yavaşlatılmaya gideceklerini söyledi.EL-SEN’in eylemleri sırasındaki sabote girişimleri konusuna değinen Cesurer, Gazimağusa’da sabotaj yaptıkları gerekçesiyle polise şikayet edilen kişilere yönelik şikayetin KIB-TEK Yönetim Kurulu üyesi tarafından Başbakanlık Müsteşarının talebi üzerine geri çekildiğini iddia etti.Cesurer, “Bu da bize döndürülen dolapları, sabotajları kimin yaptığını bir kez daha göstermektedir” dedi.Cesurer, hükümetin patlak lastikten beter bir durumda olduğunu iddia ederek, Başbakanlık önüne bunun simgesi olarak lastik bıraktıklarını söyledi.